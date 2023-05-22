Для единственных поставщиков лекарств установили перечень критериев

Правительство утвердило перечень критериев, предъявляемых к единственным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при закупках лекарственных препаратов для медицинского применения. Постановление № 753 от 16.05.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, единственный поставщик должен соответствовать следующим критериям:

Единственный поставщик должен быть юридическим лицом.

Все стадии производства препарата, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармсубстанций, должны находиться на территории стран — членов ЕАЭС.

Единственный поставщик не должен находиться под контролем иностранного инвестора или группы лиц.

У единственного поставщика должен быть опыт исполнения контрактов (договоров) на поставку препаратов по ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в течение последних трех лет.

У единственного поставщика есть исключительное право на изобретение, относящееся к химическому соединению, охраняющее фармакологически активное действующее вещество препарата лекарственного со сроком действия не менее срока, на который определяется единственный поставщик.

Также этим документом правительство утвердило два критерия отбора лекарственных препаратов для медицинского применения при закупках у единственного поставщика. Так, все стадии производства, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармсубстанций, должны находиться на территории стран — членов ЕАЭС. Также у поставщика должен быть патент на территории России на фармакологически активное действующее вещество препарата со сроком действия не менее срока, на который определяется поставщик.

В конце марта 2023 года правительство предложило утвердить подобный перечень критериев, предъявляемых к единственным поставщикам при осуществлении закупок препаратов для медицинского применения, а также установить перечень критериев отбора таких лекарственных средств. Документ призван снизить риски определения организаций ‎в качестве единственных поставщиков на конкурентных рынках, не имеющих необходимых производственных мощностей, компетенций или положительного опыта исполнения контрактов ‎для госзаказчиков, говорилось в пояснительной записке.