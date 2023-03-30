Правительство утвердит для единственных поставщиков перечень предъявляемых к ним критериев

Правительство намерено утвердить перечень критериев, предъявляемых к единственным поставщикам при осуществлении закупок препаратов для медицинского применения. Также предлагается установить перечень критериев отбора таких лекарственных средств. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Постановление позволит существенно снизить риски определения организаций ‎в качестве единственных поставщиков на конкурентных рынках, не имеющих необходимых производственных мощностей, компетенций или положительного опыта исполнения контрактов ‎для госзаказчиков, говорится в пояснительной записке к документу.

Правила рассмотрения поступивших обращений от компаний для определения ‎их единственными поставщиками и принятия по ним решений будут определены ‎в регламенте правительства и положении об аппарате правительства, утвержденном постановлением № 260 от 01.06.2004.

В июле 2022 продлили до конца 2023 года право для региональных властей при необходимости определять новые случаи и порядок закупок у единственного контрагента, а также возможность внесения изменений в существенные условия контракта. Согласно изменениям, запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения, акты и действия федеральных и региональных органов власти, а также государственных внебюджетных фондов и Центробанка не будут распространяться в случае установления правительством особых случаев закупки у единственного поставщика, предусмотренных 1 и 2 частями статьи 15 ФЗ № 46.

В сентябре 2022 года Госдума приняла в I чтении проект о закупке регионами лекарств у единственного поставщика из числа местных государственных предприятий. Сейчас субъекты России могут заключать такие контракты, но, согласно принятому ранее закону, с 1 июля 2023 года лишатся такой возможности. Депутаты решили сохранить за регионами право закупать лекарства и другие товары у ГУП или у полностью государственного акционерного общества.