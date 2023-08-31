Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Для медицинских перчаток...

Для медицинских перчаток предлагают ввести обязательную маркировку

31.08.2023
14:33
Артем Косенок
Минпромторг намерен распространить обязательную маркировку на медицинские перчатки. Наносить ее планируют с 1 марта 2024 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг предлагает распространить обязательную маркировку на медицинские перчатки. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 декабря 2023 года, а обязательная маркировка будет внедряться с 1 марта 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, о необходимости включения медицинских перчаток в перечень медизделий, подлежащих маркировке, заявляли сами участники рынка. Причинами этого называют большую долю контрафактной продукции на рынке и потерю рынка сбыта добросовестными поставщиками из-за недобросовестных «переупаковщиков».

В начале июня обязательную маркировку ввели для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.