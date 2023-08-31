Для медицинских перчаток предлагают ввести обязательную маркировку

Минпромторг предлагает распространить обязательную маркировку на медицинские перчатки. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 декабря 2023 года, а обязательная маркировка будет внедряться с 1 марта 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, о необходимости включения медицинских перчаток в перечень медизделий, подлежащих маркировке, заявляли сами участники рынка. Причинами этого называют большую долю контрафактной продукции на рынке и потерю рынка сбыта добросовестными поставщиками из-за недобросовестных «переупаковщиков».

В начале июня обязательную маркировку ввели для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.