Для передвижных аптек выбрали транспорт

Осенью в Госдуму будет внесен законопроект, который позволит решить проблему с доставкой лекарств в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Как сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев «Парламентской газете», уже выбран транспорт, который позволит обеспечить правильное хранение препаратов.

По словам депутата, Горьковский автозавод (ГАЗ) создал специальные автомобили, которые обеспечат правильное хранение лекарств.

«Нас часто спрашивают, в том числе и сами люди: как же препараты будут храниться, cмогут ли их довезти? Специально под этот проект ГАЗ создал автомобили, которые будут обладать достаточной проходимостью, энергоемкостью и соответствовать требованиям хранения лекарственных средств», — заявил Башанкаев.

Горьковский автозавод уже выпускает автолавки, которые курсируют по деревням. В продаже также можно найти вариант передвижной аптеки на базе шасси «газели»: фургон создан специально для выездной торговли фармпродукцией. В нем есть система автономного водоснабжения, освещения, электросчетчик, водонагреватель, кондиционер и экспозиционные стеллажи с полками из оргстекла. Кроме того, фургон оборудован гардеробом, полочками для сумок покупателей и экспозиционной витриной. Внутри также предусмотрены аптечный шкаф на 80 ящиков и холодильник.

«Мобильные аптеки имеют большое социальное значение. Мы по расписанию каждой бабушке в любом селе можем привозить те лекарства, которые ей нужны», — сказал парламентарий.

В пилотном проекте примут участие десять регионов России: Красноярск, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Архангельская область, Нижний Новгород и другие.

Ранее Минздрав высказывал опасения касательно соблюдения правил хранения и перевозки лекарств в ходе эксперимента.

В июле депутат Госдумы Евгений Нифантьев сообщил «ФВ», что бюджетного финансирования для работы передвижных аптек не предусмотрено: аптечные сети будут сами нести финансовую нагрузку.

