Для производителей отечественных питательных сред установят балльную систему

Минпромторг установит балльные критерии для оценки степени локализации готовых питательных сред для выращивания микроорганизмов. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в приложение к постановлению правительства № 719 от 17.07.2015. Документ вступит в силу со дня его подписания.

В августе 2021 года Минпромторг предложил оценивать локализацию производства медицинских изделий в России по балльной системе, наращивая долю отечественных компонентов, которые используются для создания шприцев, катетеров, стентов и других изделий. В министерстве заявляли, что система поможет накоплению научно-технического и производственного потенциала России, будет развивать медицинскую промышленность и выпуск медизделий. Также она снизит зависимость внутреннего рынка от поставок из других стран.

В декабре 2022 года правительство приняло балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медизделий.

На прошлой неделе правительство установило балльные критерии для оценки степени локализации 18 видов медицинского оборудования. В частности, в список попали компьютерные томографы, маммографы, аппаратно-программные комплексы для регистрации и обработки рентгеновских изображений, а также УЗИ-аппараты.