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Для северного завоза...

Для северного завоза намерены создать единого морского оператора

21.11.2023
17:20
Артем Косенок
Единого морского оператора планируют создать для северного завоза. Минвостокразвития разместило проект постановления, которое определяет его функции, а также порядок разработки, согласования и изменения маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов.
Фото: Таисия Кубрина

Минвостокразвития предлагает создать единого морского оператора северного завоза. Соответствующий проект постановления ведомство разместило на портале regulation.gov.ru. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2025 года.

Проект постановления определяет функции единого морского оператора северного завоза, условия регулярных каботажных перевозок грузов между морскими портами, порядок взаимодействия единого морского оператора с участниками северного завоза, а также порядок разработки, согласования и изменения маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов.

В августе лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включили в первую категорию грузов для северного завоза. Поставщикам такой продукции правительство окажет господдержку, а руководство регионов сможет устанавливать дополнительные снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам, а также предельные оптовые и розничные цены на грузы первой категории и производные из них товары. Губернаторы северных регионов также смогут создавать стратегические запасы необходимых грузов.

Накануне правительство утвердило список территорий для северного завоза. В перечень включены отдаленные поселения в 21 регионе.

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