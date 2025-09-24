Дочерняя компания сети CVS Health подала на банкротство

Американская компания Omnicare — дочернее подразделение аптечной сети CVS Health — подала заявление о защите от банкротства. Об этом говорится в пресс-релизе. В июле суд обязал ее выплатить штраф в размере 949 млн долл. за фальсификацию рецептов — рекордная сумма ущерба, нанесенного американской системе здравоохранения.

С 2010-го по 2018-й год Omnicare поставляла лекарства в дома престарелых по поддельным рецептам, а счета выставляла программам медицинского госстрахования — Medicare, Medicaid и TRICARE. Всего насчитали более 3,3 млн фиктивных заявок.

Организация обратилась с ходатайством о банкротстве в суд штата Техас, декларировав активы стоимостью от 100 млн до 500 млн долл. и задолженность в размере от 1 до 10 млрд долл. Также ей удалось договориться о получении кредита на 110 млн долл., что позволит продолжить работу на время судебных разбирательств.

Руководство рассматривает либо реструктуризацию, либо полную продажу бизнеса, следует из сообщения.

Omnicare — крупнейший в США поставщик лекарств для домов престарелых, центров реабилитации, интернатов и других учреждений, где проживают пожилые люди и пациенты, которым требуется постоянный медицинский уход. Предприятие ведет деятельность в 47 штатах (из всего 50). CVS Health приобрела его в 2015 году за 12,9 млрд долл., но в 2022 году признала убыточным (финансовые потери составили 2,5 млрд долл.).