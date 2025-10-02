Бизнес
Документы об уровне локализации производства лекарств будут действовать три года

02.10.2025
10:33
ДинаКоблова
Порядок выдачи документов об уровне локализации производства препарата в ЕАЭС разработал Минпромторг. Свидетельства можно будет получить через «Госуслуги».
Фото: 123rf.com

Минпромторг разработал порядок выдачи свидетельства с данными о стадиях технологического производства препарата на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект приказа проходит общественное обуждение до 16 октября.

Документ будут выдавать в соответствии с административным регламентом Минпромторга. Заявления и необходимые документы нужно подавать через портал «Госуслуг». В заявлении нужно указать стадии технологического процесса в соответствии с перечнем, который находится в приложении к проекту.

Срок действия документа — три года.

Подачу заявления приостановят, если в нем указан номер электронного документа из системы мониторинга маркированных товаров, который содержит более одного материального баланса. В этом случае рассмотрение заявления приостанавливают на срок до 15 рабочих дней (период не включается в общий срок оказания услуги).

Заявление вернут без рассмотрения, если через «Госуслуги» были направлены поврежденные файлы или файлы с техническими ошибками, которые невозможно открыть или прочесть.

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому уровень локализации фармпродукции в России измерят баллами. Систему введут с 1 января 2026 года. Для получения статуса российского производителя и доступа к инструментам господдержки нужно набрать более 50 баллов.

