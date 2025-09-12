Две российские фармкомпании подписали соглашения с вьетнамскими производителями

Россия и Вьетнам подписали меморандумы о сотрудничестве в области разработки лекарственных препаратов и в сфере онкологии в ходе Российско-вьетнамской медицинской деловой встречи. Итогами рабочей поездки министра здравоохранения Михаила Мурашко поделились в пресс-службе Минздрава.

Соглашение подписали российская биофармацевтическая компания «Промомед» и вьетнамская фармкорпорация «Винафарм». Документ охватывает широкий спектр направлений сотрудничества: коммерциализацию продукции, организацию дистрибуции, совместные исследования и разработки.

Российская фармкомпания «Медсинтез» и вьетнамская VNVC Vaccine and Biological Manufacturing Joint Stock Company также подписали меморандум о сотрудничестве. В области онкологии соглашение заключили НМИЦ радиологии Минздрава России и клиника Там Ань.

Мурашко в ходе встречил рассказал об отечественных медицинских инновационных технологиях:

введение новой методики хирургического лечения эпилепсии;

мини-инвазивные и неинвазивные подходы к удалению глиом;

внедрение современных отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний;

разработка мРНК-вакцин и онколитических вирусов.

В мае РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама договорились о создании совместной платформы для продвижения биомедицинских продуктов.