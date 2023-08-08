Две трети крупных дистрибьюторов потеряли долю на рынке поставок

Две трети (17 из 25) крупных фармдистрибьюторов потеряли свою долю на рынке поставок по итогам I—II кварталов 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такой рейтинг представила аналитическая компания RNC Pharma.

Аналитики отмечают, что после заявления собственников о вероятном закрытии компании «Магнит Фарма» проблемы у оптового сегмента российского фармрынка не закончились. Уже в начале июля стало известно, что Арбитражный суд Пермского края по требованию Сбербанка арестовал счета крупного мультирегионального дистрибьютора «Годовалов». Компания относительно быстро смогла оспорить данное решение и разблокировать работу. Однако это событие спровоцировало иски со стороны других кредиторов организации. Получила развитие и история с компанией «Профитмед». Один из ее соучредителей стал фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами.

Оптовый бизнес характеризуется крайне низкими показателями доходности от профильной деятельности. Поэтому после изменения формата работы ряда иностранных поставщиков в России отдельным компаниям, которые не располагают диверсифицированной структурой, стало сложно выполнять обязательства, которые оформлялись в иной экономической и политической реальности. В подобных обстоятельствах крупные кредиторы могут вполне осознанно спровоцировать процесс банкротства. Как отмечают аналитики, причиной этого могут быть как желание иметь гарантии возврата задолженностей, так и конкурентная борьба или возможность покупки тех или иных активов с дисконтом.

Диверсификацией отдельные российские фармдистрибьюторы активно занимаются последние 10—20 лет. Сферы интересов фармопта вышли за пределы сервисных структур и распространились не только в производственную сферу, в том числе при государственном участии в виде офсетных контрактов, но и в смежные отрасли. По словам аналитиков, офсеты в очередной раз подтвердили свою неоднозначность. В частности, в периоде с марта по июль объем обязательств Департамента здравоохранения Москвы перед компаниями «Р-Фарм» и «Биокад» значительно сократился как с точки зрения общего объема, так и в отношении ассортимента продукции, предполагаемой к поставкам, и цен на нее. Контракты заключались в 2017—2018 годах. То есть сейчас проекты находятся в продвинутой стадии реализации, но поскольку контракты все-таки не были расторгнуты, вероятно, они все еще сохраняют свою привлекательность для фармкомпаний.

В RNC Pharma сообщили, что «Р-Фарм» сейчас приходится решать и другую проблему. Одним из направлений деятельности корпорации была поставка решений для секвенирования генома от Illumina, при этом последняя приняла решение об остановке отгрузок в России. В итоге российский дистрибьютор вышел из капитала компании, которая выступала партнером американского производителя и в настоящее время проводит переговоры с китайским поставщиком аналогичных решений BGI и заклятым конкурентом Illumina.

Также еще одной точкой приложения интересов российских фармкомпаний, в то числе представителей оптового сегмента, может стать экспортное направление. Так, выход на международные рынки анонсировал «Фармасинтез», который собирается отгружать лекарственные препараты в Сирию и Эквадор. Также на саммите «Россия — Африка» прозвучала информация о возможности обновления вакцины «Спутник V» против актуальных штаммов коронавируса. Экспортный потенциал продукта еще не исчерпан, даже с учетом стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, отмечают аналитики.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—II кварталов 2023 года