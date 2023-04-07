Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
ЕЭК опубликовала руководство...

ЕЭК опубликовала руководство по отбору лекарств для регистрации fast track

07.04.2023
14:18
Артем Косенок
Елена Калиновская

ЕЭК вынесла на общественное обсуждение документ о критериях отбора лекарственных средств для их последующей ускоренной регистрации. Документ разработан Минздравом, ЦЭККМП и Научным центром экспертизы средств медицинского применения.

Фото: wirestock/ru.freepik.com

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала документ по отнесению препаратов к инновационным лекарственным средствам для их последующей ускоренной регистрации. Соответствующий проект «Руководства по оценке особой значимости лекарственных препаратов для здоровья населения в целях проведения ускоренной экспертизы при их регистрации» вынесен на общественное обсуждение.

Проект был разработан Минздравом, Центром экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава, Научным центром экспертизы средств медицинского применения Минздрава при участии представителей фарминдустрии. В октябре документ был направлен в ЕЭК для согласования и утверждения, сообщали в пресс-службе ЦЭККМП.

Документ предназначен для производителей лекарственных средств – для составления запроса о признании лекарственного препарата особо значимым для здоровья населения и подготовки необходимого обоснования. Лекарственные средства, получившие такой статус, будут проходить сокращенную экспертизу: 100 рабочих дней вместо 150.

Отмечалось, что в марте в «Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» ЕАЭС был введен термин «особо значимый лекарственный препарат». Это лекарственный препарат, представляющий особую значимость для здоровья населения, в частности, при отсутствии эффективных методов оказания медицинской помощи в государствах — членах союза.

Об ускоренной регистрации говорится в разделе VII.IV правил. По этой процедуре можно зарегистрировать орфанные препараты, лекарства, предназначенные исключительно для детей, а также особо значимые препараты.

Согласно руководству, заявителю необходимо будет обосновать потребности здравоохранения в препарате, предоставить данные, оценивающие тяжесть заболевания, терапевтическую ценность и пр.

В конце марта Минпромторг сообщил о начале «условной» регистрации лекарственных препаратов – на основании промежуточных доказательных данных доклинических и клинических исследований в рамках ЕАЭС. Ее смогут получить препараты с «прорывным» эффектом, преимущества которых значительно перевешивают все возможные риски, отмечали тогда в министерстве.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.