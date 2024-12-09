ЕК одобрила сделку Novo Holdings для расширения производства препаратов против ожирения

Европейская комиссия (ЕК) предоставила полное одобрение на реализацию сделки по приобретению контрактного производителя лекарств Catalent холдингом Novo Holdings, материнской компанией Novo Nordisk, за 16,5 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Антимонопольное расследование ЕК пришло к выводу, что слияние активов компаний не несет угрозы для конкурентной среды на рынке. Регулятор отметил, что услуги по предварительному наполнению шприцев на контрактной основе по-прежнему будут предоставлять такие производители, как Thermo Fisher Scientific, Vetter и Pfizer CentreOne.

Для завершения сделки, заключенной в феврале этого года, теперь необходимо получить одобрение Федеральной торговой комиссии США (FTC), решение которой компании получат в ближайшие несколько недель. В апреле этого года фонд Novo Nordisk Foundation, который выступал в качестве заявителя, отозвал документы из американского ведомства для повторной подачи заявки. Такой маневр позволил получить дополнительные 30 дней на рассмотрение сделки, избежать формальных запросов информации и позволить регуляторному органу изучить все детали.

После закрытия сделки в конце этого года Novo Nordisk планирует купить три производственных предприятия Catalent у Novo Holdings за 11 млрд долл. Это связано с необходимостью расширения производственных мощностей для удовлетворения спроса на препараты против диабета 2-го типа и ожирения «Оземпик» и Wegovy (семаглутид).



Ряд фармацевтических компаний выразил обеспокоенность по поводу сделки. На заводах Catalent выпускаются лекарства фармгиганта Eli Lilly, в их числе – Mounjaro (tirzepatide) и «Трулисити» (дулаглутид), назначаемые при диабете и ожирении. Глава Eli Lilly Дэвид Рикс заявил о намерении компании требовать от Catalent соблюдения контрактных обязательств. Кроме того, по мнению генерального директора Roche Томаса Шинекера, ограничение конкуренции в сфере преднаполненных шприцев может создать проблемы для небольших игроков рынка из-за сокращения количества доступных контрактных производителей. Ранее Novo Holdings подчеркнула, что Catalent продолжит сотрудничество со всеми клиентами и сохранит свои обязательства по действующим контрактам.

