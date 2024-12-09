Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
ЕК одобрила сделку...

ЕК одобрила сделку Novo Holdings для расширения производства препаратов против ожирения

09.12.2024
13:34
Владимир Заболотских
Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению контрактного производителя Catalent компанией Novo Holdings за 16,5 млрд долл., признав отсутствие рисков для рыночной конкуренции. После завершения сделки и получения одобрения от американского антимонопольного органа Novo Nordisk планирует выкупить три производственных предприятия Catalent за 11 млрд долл. для расширения производства своих препаратов против диабета и ожирения.
Фото: novonordisk.com

Европейская комиссия (ЕК) предоставила полное одобрение на реализацию сделки по приобретению контрактного производителя лекарств Catalent холдингом Novo Holdings, материнской компанией Novo Nordisk, за 16,5 млрд долл. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Антимонопольное расследование ЕК пришло к выводу, что слияние активов компаний не несет угрозы для конкурентной среды на рынке. Регулятор отметил, что услуги по предварительному наполнению шприцев на контрактной основе по-прежнему будут предоставлять такие производители, как Thermo Fisher Scientific, Vetter и Pfizer CentreOne.

Для завершения сделки, заключенной в феврале этого года, теперь необходимо получить одобрение Федеральной торговой комиссии США (FTC), решение которой компании получат в ближайшие несколько недель. В апреле этого года фонд Novo Nordisk Foundation, который выступал в качестве заявителя, отозвал документы из американского ведомства для повторной подачи заявки. Такой маневр позволил получить дополнительные 30 дней на рассмотрение сделки, избежать формальных запросов информации и позволить регуляторному органу изучить все детали.

После закрытия сделки в конце этого года Novo Nordisk планирует купить три производственных предприятия Catalent у Novo Holdings за 11 млрд долл. Это связано с необходимостью расширения производственных мощностей для удовлетворения спроса на препараты против диабета 2-го типа и ожирения «Оземпик» и Wegovy (семаглутид).

Ряд фармацевтических компаний выразил обеспокоенность по поводу сделки. На заводах Catalent выпускаются лекарства фармгиганта Eli Lilly, в их числе – Mounjaro (tirzepatide) и «Трулисити» (дулаглутид), назначаемые при диабете и ожирении. Глава Eli Lilly Дэвид Рикс заявил о намерении компании требовать от Catalent соблюдения контрактных обязательств. Кроме того, по мнению генерального директора Roche Томаса Шинекера, ограничение конкуренции в сфере преднаполненных шприцев может создать проблемы для небольших игроков рынка из-за сокращения количества доступных контрактных производителей. Ранее Novo Holdings подчеркнула, что Catalent продолжит сотрудничество со всеми клиентами и сохранит свои обязательства по действующим контрактам.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.