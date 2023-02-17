Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 13 января по 12 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлой публикацией рейтинг покинули четыре препарата.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По прошествии недели в рейтинг вошел местный анестетик «Артикаин с адреналином» компании «Бинергия». Как пояснили специалисты Центра аналитики Matchflow, это связано с ростом продаж и низкими остатками. На текущей неделе РБК написал о дефиците отдельных препаратов, используемых в стоматологии. Росздравнадзор 16 февраля сообщил об отсутствии дефицита обезболивающих препаратов.
Еще пополнения – гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) компании Abbott и применяемый при хронической сердечной недостаточности «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил) от Novartis. Кроме того, в рейтинг вновь вошел противопростудный «Анви Макс» отечественного производителя «Сотекс».
Среди выбывших сироп «Бронхотон» компании VetProm-Radomir. За счет увеличения остатков и снижения продаж рейтинг покинули «Мирена» от Bayer, «Нимесил» и «Простамол уно» итальянской группы Menarini.
Среди препаратов с наименьшими запасами лидирует «Пульмикорт» компании AstraZeneca и два препарата Viatris: «Виагра» и «Нейронтин». На текущей неделе Минпромторг сообщил, что компания решила приостановить поставки «Виагры».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
Бренд
|
МНН / Состав
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Нурофен плюс, таблетки
|
Ибупрофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,8
|
62,2
|
Анви Макс, порошок
|
Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин
|
Сотекст
|
22,7
|
23,6
|
Натрий хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
2,8
|
17,9
|
Терафлю, порошок
|
Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин
|
GSK
|
13,8
|
15,8
|
Терпинкод, таблетки
|
Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат
|
Отисифарм
|
1
|
15,4
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол+трамадол
|
Stada
|
1,4
|
10,8
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
0,6
|
7,5
|
Пульмикорт, суспензия
|
Будесонид
|
AstraZeneca
|
0,2
|
6,9
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
9,9
|
5,8
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
10,4
|
3,6
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
15,7
|
2,9
|
Алфлутоп, раствор
|
Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|
Biotehnos
|
0,9
|
2,7
|
Артикаин с адреналином форте, раствор
|
Артикаин+эпинефрин
|
Бинергия
|
2,6
|
2,5
|
Гептрал
|
Адеметионин
|
Abbott
|
26,1
|
2,5
|
Юперио, таблетки
|
Валсартан+сакубитрил
|
Novartis
|
25,3
|
2,5
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS
|
4,8
|
1,9
|
Акатинол мемантин, таблетки
|
Мемантин
|
Merz
|
11,5
|
1,7
|
Крестор, таблетки
|
Розувастатин
|
AstraZeneca
|
14,4
|
1,5
|
Виагра, таблетки
|
Силденафил
|
Viatris
|
0,4
|
1,3
|
Армавискон форте***, раствор
|
Натрия гиалуронат
|
Солофарм
|
14,5
|
0,4
|
* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 13.01.23—12.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
***Зарегистрировано как медизделие.
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