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Еженедельный рейтинг препаратов...

Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

17.02.2023
11:25
Елена Калиновская

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 13 января по 12 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. По сравнению с прошлой публикацией рейтинг покинули четыре препарата.

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По прошествии недели в рейтинг вошел местный анестетик «Артикаин с адреналином» компании «Бинергия». Как пояснили специалисты Центра аналитики Matchflow, это связано с ростом продаж и низкими остатками. На текущей неделе РБК написал о дефиците отдельных препаратов, используемых в стоматологии. Росздравнадзор 16 февраля сообщил об отсутствии дефицита обезболивающих препаратов.

Еще пополнения – гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) компании Abbott и применяемый при хронической сердечной недостаточности «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил) от Novartis. Кроме того, в рейтинг вновь вошел противопростудный «Анви Макс» отечественного производителя «Сотекс».

Среди выбывших сироп «Бронхотон» компании VetProm-Radomir. За счет увеличения остатков и снижения продаж рейтинг покинули «Мирена» от Bayer, «Нимесил» и «Простамол уно» итальянской группы Menarini.

Среди препаратов с наименьшими запасами лидирует «Пульмикорт» компании AstraZeneca и два препарата Viatris: «Виагра» и «Нейронтин». На текущей неделе Минпромторг сообщил, что компания решила приостановить поставки «Виагры».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней

Бренд

МНН / Состав

Производитель

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.

Нурофен плюс, таблетки

Ибупрофен

Reckitt Benckiser

0,8

62,2

Анви Макс, порошок

Парацетамол+аскорбиновая кислота+кальция глюконат+римантадин+рутозид+лоратадин

Сотекст

22,7

23,6

Натрий хлорид, раствор

Натрия хлорид

Солофарм

2,8

17,9

Терафлю, порошок

Парацетамол+фенилэфрин+фенирамин

GSK

13,8

15,8

Терпинкод, таблетки

Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат

Отисифарм

1

15,4

Залдиар, таблетки

Парацетамол+трамадол

Stada

1,4

10,8

Нейронтин, таблетки

Габапентин

Viatris

0,6

7,5

Пульмикорт, суспензия

Будесонид

AstraZeneca

0,2

6,9

Актовегин, раствор

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Тakeda

9,9

5,8

Голдлайн плюс, капсулы

Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

Изварино Фарма

10,4

3,6

Редуксин, капсулы

Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая

Промомед

15,7

2,9

Алфлутоп, раствор

Биоактивный концентрат мелких морских рыб

Biotehnos

0,9

2,7

Артикаин с адреналином форте, раствор

Артикаин+эпинефрин

Бинергия

2,6

2,5

Гептрал

Адеметионин

Abbott

26,1

2,5

Юперио, таблетки

Валсартан+сакубитрил

Novartis

25,3

2,5

Урсосан форте, таблетки

Урсодезоксихолевая кислота

Pro.Med.CS

4,8

1,9

Акатинол мемантин, таблетки

Мемантин

Merz

11,5

1,7

Крестор, таблетки

Розувастатин

AstraZeneca

14,4

1,5

Виагра, таблетки

Силденафил

Viatris

0,4

1,3

Армавискон форте***, раствор

Натрия гиалуронат

Солофарм

14,5

0,4

* Информация подготовлена Центром аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

**Данные по продажам взяты за период 13.01.23—12.02.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.

***Зарегистрировано как медизделие.

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