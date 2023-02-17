Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

По прошествии недели в рейтинг вошел местный анестетик «Артикаин с адреналином» компании «Бинергия». Как пояснили специалисты Центра аналитики Matchflow, это связано с ростом продаж и низкими остатками. На текущей неделе РБК написал о дефиците отдельных препаратов, используемых в стоматологии. Росздравнадзор 16 февраля сообщил об отсутствии дефицита обезболивающих препаратов.

Еще пополнения – гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) компании Abbott и применяемый при хронической сердечной недостаточности «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил) от Novartis. Кроме того, в рейтинг вновь вошел противопростудный «Анви Макс» отечественного производителя «Сотекс».

Среди выбывших сироп «Бронхотон» компании VetProm-Radomir. За счет увеличения остатков и снижения продаж рейтинг покинули «Мирена» от Bayer, «Нимесил» и «Простамол уно» итальянской группы Menarini.

Среди препаратов с наименьшими запасами лидирует «Пульмикорт» компании AstraZeneca и два препарата Viatris: «Виагра» и «Нейронтин». На текущей неделе Минпромторг сообщил, что компания решила приостановить поставки «Виагры».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.