Экс-чиновник в Узбекистане не признал вину по делу о гибели детей после приема сиропа от кашля

Бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев попросил суд оправдать его по делу о гибели как минимум 69 детей после приема препаратов индийской фармацевтической компании Marion Biotech — сиропов от кашля Doc-1 Max, сообщает «Газета.uz».

Сардор Кариев — экс-глава Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Узбекистана. Ранее прокурор запросил ему 18 лет лишения свободы. Кариева обвиняют в том, что он якобы дал указания отменить проверку производителя Doc-1 Max. Сам обвиняемый это отрицает, указывая, что не давал такого поручения.

Фигурантами по этому делу проходят еще 23 человека, в числе которых — бывший директор компании-импортера препаратов Quramax Рагвендра Пратар. Его прокурор просил приговорить к 20-ти годам лишения свободы. С подсудимых также могут взыскать по 100 млн сумов (748 млн руб.) в пользу семей погибших детей.

В конце 2022 года Минздрав Узбекистана подтвердил смерть детей, болевших острым респираторным заболеванием, после приема сиропа Doc-1 Max индийской компании Marion Biotech. Лабораторные исследования показали, что в лекарстве содержится токсичное вещество этиленгликоль. Препарат был зарегистрирован в Узбекистане в 2012 году, в 2022 году его сняли с продажи в аптеках.

Marion входит в число трех индийских компаний, чьи сиропы от кашля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает со смертью 141 ребенка в Узбекистане, Гамбии и Камеруне.

В 2022 года ВОЗ предупредила о риске смерти после приема сиропа от кашля Doc-1 Max.

В октябре 2023 года стало известно, что в Индии разрешили возобновить производство на заводе, который принадлежит компании Marion Biotech.