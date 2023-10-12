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В Индии снова...

В Индии снова откроют фабрику сиропов от кашля Marion

12.10.2023
15:44
Николай Соколов
В Индии откроют фабрику компании Marion, чьи сиропы от кашля связывают со смертями детей в Узбекистане в прошлом году.

Индийский штат Уттар-Прадеш разрешил возобновить большую часть производства на заводе, принадлежащем Marion Biotech, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Сиропы от кашля этой компании власти Узбекистана связали со смертью 65 детей в прошлом году.

Marion входит в число трех индийских компаний, чьи сиропы от кашля Всемирная организация здравоохранения связывает со смертью 141 ребенка в Узбекистане, Гамбии и Камеруне.

«У других препаратов, которые производит компания, не обнаружено ни одного известного случая проблем с качеством», — заявил в приказе от 14 сентября, направленном компании, контролер по лекарственным средствам штата Уттар-Прадеш, где базируется Marion, Шаши Мохан Гупта. В марте это ведомство аннулировало лицензию компании.

Гупта сообщает в приказе, что решение разрешить компании открыть свой завод было принято департаментом здравоохранения штата 11 августа после того, как компания подала апелляцию.

Уттар-Прадеш закрыл фабрику Marion после того, как министерство здравоохранения Узбекистана обнаружило, что два сиропа от кашля, произведенные Marion, Ambronol и DOK-1 Max, содержат неприемлемое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля.

Анализы, проведенные в январе правительственной лабораторией Индии, показали, что 22 образца сиропов производства Marion были «фальсифицированными». В том же месяце фармацевтический департамент Индии сообщил парламенту: согласно тестам, образец пропиленгликоля, взятый с завода Мэрион, содержал этиленгликоль.

Reuters ранее сообщал, что недобросовестные лица часто используют диэтиленгликоль и этиленгликоль в качестве заменителей пропиленгликоля, поскольку они обходятся дешевле.

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