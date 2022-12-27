В Узбекистане от препарата индийской компании умерли 18 детей

В Минздраве Узбекистана подтвердили, что в результате приема сиропа Doc-1 Max индийской компании Marion Biotech скончались 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. Проверка показала, что умершие до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2—7 дней 3—4 раза в день по 2,5—5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Препарат им давали без рецепта врача, сообщили в пресс-службе министерства.

Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа Doc-1 Max содержит токсичное вещество этиленгликоль. Отмечается, что таблетки и сироп от кашля Doc-1 Max были зарегистрированы в Узбекистане в 2012 году. Сейчас они сняты с продажи в аптеках. Собранные материалы переданы в правоохранительные органы.

Ранее Комитет по здравоохранению парламента Гамбии заявил, что индийская компания Maiden Pharmaceuticals несет ответственность за смерть в африканской стране как минимум 70 детей, употреблявших ее средство от кашля, которое вызывало почечную недостаточность. В октябре ВОЗ предупредила о рисках, связанных с четырьмя сиропами от кашля компании, содержащими такие ингредиенты, как диэтиленгликоль и этиленгликоль.

В ноябре Индонезия отозвала лицензию у двух местных фармкомпаний, производивших сиропы от кашля с высоким содержанием этиленгликоля и диэтиленгликоля. Такие препараты могли стать причиной смерти более чем 200 детей в стране.