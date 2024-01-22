Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Экс-сотрудника Pfizer обвинили...

Экс-сотрудника Pfizer обвинили в использовании закрытой информации для торгов на бирже

22.01.2024
13:05
Владимир Заболотских
Бывшего сотрудника Pfizer признали виновным в операциях с ценными бумагами на основе инсайдерской информации. Он приобрел опционы на акции компании за день до того, как стало известно об эффективности противоковидного препарата Paxlovid. В итоге он заработал более 270 тыс. долл. 
Фото: DCStudio / Freepik

Бывшего сотрудника Pfizer признали виновным в совершении операций с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации. Об этом говорится в пресс-релизе Прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Обвинительный приговор в отношении 44-летнего Амита Дагара вынесли присяжные Федерального суда Манхэттена. Утверждается, что 4 ноября 2021 года он приобрел фондовые опционы за день до того, как Pfizer опубликовала положительные результаты клинических испытаний препарата Paxlovid против COVID-19.

Опцион – это право на приобретение ограниченного количества акций компании по фиксированной цене. По словам прокуроров, через несколько недель после покупки опционов на акции, выросших в цене на 10% после новости об эффективности Paxlovid, Дагар продал их, получив прибыль в размере более 270 тыс. долл.

Адвокат обвиняемого заявил, что он не мог получить доступ к данным исследований, которые проводились двойным слепым методом (т.е. ни пациенты, ни исследователи не знают о том, принимает ли испытуемый реальное лекарство или плацебо). Также он добавил, что Дагар узнал о результатах от своего непосредственного руководителя и не был предупрежден о невозможности разглашать полученные сведения.  

Дагар занимался в Pfizer анализом данных клинических испытаний Paxlovid. Обвинение в мошенничестве с ценными бумагами предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора состоится 27 февраля.

Кроме того, Дагару было предъявлено обвинение в раскрытии секретной информации своему другу Атуле Бхивапукару, который также приобрел краткосрочные опционы на акции за день до того, как Pfizer опубликовала пресс-релиз о своем противоковидном препарате. Бхивапукар был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами в октябре прошлого года.

В декабре 2021 года Paxlovid получил от FDA одобрение для экстренного применения, став первым пероральным препаратом для лечения COVID-19. Согласно данным исследований, лекарственное средство способствовало сокращению риска госпитализации и смерти на 89%. В мае 2023 года американский регулятор полностью одобрил Paxlovid.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.