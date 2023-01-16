Экс-заведующую брянской аптекой осудили на четыре года за получение взяток

Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей аптекой Брянской городской больницы № 1 Аллы Казымовой. Она признана виновной в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч.5 и ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В суде было установлено, что в 2015—2018 годах заведующая аптекой лично, а в 2018—2021 годах по предварительному сговору с главным врачом медучреждения получила от двух индивидуальных предпринимателей 3,2 млн руб. Деньги передавались за заключение договоров на поставку медицинских товаров и их своевременную оплату. Ранее «ФВ» писал, что главврач совместно с заведующей получил 1,65 млн руб. Главврач, депутат областной Думы Константин Воронцов также обвиняется во взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ). Еще один фигурант — предприниматель, которого обвиняют в даче взятки должностным лицам городской больницы (ч.5 ст.291 УК РФ), пишет «Медицинский вестник».

Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 6 млн руб. с конфискацией 3,2 млн руб., полученных в результате совершения преступлений. Ей также запрещено на три года занимать ряд должностей в учреждениях здравоохранения. В собственность государства был обращен конфискованный у нее автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска. Приговор в силу не вступил.

Уголовное дело в отношении главврача больницы находится на рассмотрении в суде.