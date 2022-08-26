Эксперимент по маркировке БАД и антисептиков продлили до февраля 2023 года

Правительство продлило эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) и антисептиков до 28 февраля 2023 года. Соответствующее постановление № 1466 от 20.08.2022 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части продления сроков проведения экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации» опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов.

Эксперимент по маркировке биодобавок в России начался 1 мая 2021 года, антисептиков — с 1 августа того же года. Изначально предполагалось, что они продлятся до 31 августа 2022 года.

В начале августа стало известно, что эксперимент по маркировке БАД продлят до 28 февраля 2023 года. Это может объясняться тем, что создаваемая система маркировки БАД существенно отличается от уже работающей системы мониторинга движения лекарственных препаратов, объяснили участники вебинара.

На прошлой неделе стало известно, что Минпромторг предложил запустить обязательную маркировку БАД, а также антисептиков с 1 апреля 2023 года. Соответствующие проекты постановления правительства ведомство разместило на портале проектов правовых нормативных актов.