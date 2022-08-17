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Обязательная маркировка антисептиков...

Обязательная маркировка антисептиков может начаться с апреля 2023 года

17.08.2022
13:25
Артем Косенок

Минпромторг предложил запустить маркировку антисептиков с апреля 2023 года. Сейчас в стране проходит эксперимент по маркировке этой продукции.

Фото: Васбеев Ринат

Минпромторг намерен запустить с 1 апреля 2023 года обязательную маркировку косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным антимикробным действием, а также кожных антисептиков. Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило на портале проектов правовых нормативных актов.

Документ устанавливает сроки начала маркировки для этих товаров. Так, с 1 марта 2023 года может стать обязательной регистрация в информационной системе маркировки «Честный знак», а с 1 апреля 2023 года — маркировка антисептиков. Также устанавливаются сроки для предоставления сведений об обороте и выводе из него: с 1 сентября 2023 года — розничная торговля, с 1 ноября 2023 года — оптовая торговля в рамках объемно-артикульного учета и с 1 августа 2025 года — оптовая торговля в рамках поэкземплярного учета.

Эксперимент по маркировке антисептиков и антибактериальных средств для гигиены рук начался 1 августа прошлого года. Изначально предполагалось, что он будет действовать до 31 августа 2022 года, писал «ФВ». Ранее Минпромторг разработал и внес в правительство проект постановления о продлении эксперимента до 28 февраля 2023 года.

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