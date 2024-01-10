Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартует 15 января
В России стартует пилот по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 2405 от 29.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Ранее в ноябре с инициативой о проведении эксперимента в отношении этой продукции выступил Минпромторг.
Принятый правительством документ утвердил положение о проведении пилота, а также перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, которая в нем участвует. В частности, речь идет о средствах для макияжа и ухода за кожей, для гигиены полости рта, для бритья, а также о мыле и моющих средствах.
В списке указаны следующие коды ТН ВЭД: 3304, 3305, 3306 (кроме 3306 20 000 0), 3307 (кроме 3307 41 000 0, 3307 49 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2), 3401, 3402 50 000 0, 3402 90.
Эксперимент будет проходить на добровольной основе с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ.
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