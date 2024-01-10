Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии стартует 15 января

В России стартует пилот по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 2405 от 29.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Ранее в ноябре с инициативой о проведении эксперимента в отношении этой продукции выступил Минпромторг.

Принятый правительством документ утвердил положение о проведении пилота, а также перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, которая в нем участвует. В частности, речь идет о средствах для макияжа и ухода за кожей, для гигиены полости рта, для бритья, а также о мыле и моющих средствах.

В списке указаны следующие коды ТН ВЭД: 3304, 3305, 3306 ‎(кроме 3306 20 000 0), 3307 ‎(кроме ‎3307 41 000 0, 3307 49 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2), 3401, 3402 50 000 0, 3402 90.

Эксперимент будет проходить на добровольной основе с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ.