Эксперимент по работе автоаптек расширят до шести регионов

Эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов проведут в шести субъектах России. Об этом на ПМЭФ-2024 рассказал зампредседателя Комитета по охране здоровья Госдумы Евгений Нифантьев. В беседе с корреспондентом «ФВ» он отметил, что будет расширен перечень реализуемых препаратов: в него войдет рецептурный ассортимент, исключение составят препараты перечня ПКУ и с содержанием спирта. При этом, в каких именно регионах пройдет пилот, он не сказал.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки доработаем законопроект с Минздравом и внесем его в Государственную думу. Этот эксперимент будет проводиться в шести субъектах Российской Федерации, и он будет направлен именно на увеличение доступности», — сказал он.

Передвижные аптечные пункты будут работать как структурное подразделение аптеки готовых лекарственных форм. Каждый из них сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Депутаты полагают, что итоги эксперимента можно будет оценить через два года после его запуска.

В марте три субъекта России (Краснодарский край, Красноярский край и Республика Хакасия) протестировали модель реализации лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов. В Минздраве с осторожностью отнеслись к пилоту. Условия хранения лекарственных препаратов являются ключевым критерием, указал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил: надо понимать, насколько это будет экономически эффективно, целесообразно, и не исключил возможности «выйти на другие решения».