Эксперт: дополнительное финансирование не будет привязано к пяти новым нозологиям, погруженным в программу 7ВЗН

13:13
28 ноября 2018

Оксана Баранова

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Елена Красильникова | Фото: Игорь Чунусов

Дополнительные средства, выделяемые государством на финансирование программы «Семь высокозатратных нозологий» (7ВЗН), куда с января 2019 года будет погружено еще 5 нозологий, не решит проблему дефицита.

Такое  мнение высказала зам. генерального директора института ЕАЭС Елена Красильникова в рамках пресс-конференции «Проблемы лекарственного обеспечения пациентов с редким диагнозом», которая состоялась в МИА «Россия сегодня».

«Переводя пять нозологий на федеральный уровень, дополнительно в бюджете заложили  10 млрд руб. Но не секрет, что сама программа 7ВЗН в настоящий момент является дефицитной. Дефицит этой программы составляет примерно 10 млрд рублей. То есть, дополнительные  средства не будут привязаны к новым нозологиям, они будут в целом выделены на программу, и конечно будет сложная ситуация с необходимостью дополнительного финансирования», – заявила она. 

Елена Красильникова также подчеркнула, что фактически на федеральный уровень переводят пациентов, которых ранее регионы были не в состоянии обеспечить, соответственно, в ряде случаев субъект снимает с себя часть не финансовой, а моральной нагрузки.  Тем не менее, она уверена, что результаты расширения 7ВЗН можно будет оценить уже через два года.

«Результаты такого важного решения будут лишь в том случае, если субъекты сохранят финансирование орфанных заболеваний, то есть те средства, которые у них высвободились,  будут направлены на пациентов, которых не обеспечивали, либо на вновь появившихся. Обязать субъекты это сделать нормативно не могут. Регионы  могут распоряжаться этими деньгами так, как считают нужным, но без консолидации, наверное, сложно будет говорить о результате, к которому должна привести федерализация – к высоким показателям обеспеченности», – пояснила г-жа Красильникова.

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