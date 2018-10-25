Эксперт: план «Магнита» открыть 2000 аптек в 2019 году не выглядит реалистичным

Последние тенденции и события, связанные с развитием аптечных проектов в неаптечной рознице на Всероссийском конгрессе «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018», организованном «АСЭР-групп», прокомментировал директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Интерес крупнейших продуктовых ретейлеров к запуску аптечных проектов не совсем понятен, отметил он, поскольку объем продаж X5 Retail Group или «Магнита» либо сопоставим со всем объемом российского фармрынка, либо даже превышает его.
«Например, X5 Retail Group в 2017 году показал выручку 1,3 трлн рублей, – пояснил аналитик. – Объем российского рынка в этом году был меньше».
Тем не менее с 2016 г. сеть развивает собственный аптечный проект и открывает собственную сеть аптек «Мега Фарм», напомнил Николай Беспалов, и в настоящий момент работает уже более тысячи аптечных учреждений в 30 субъектах России. Впрочем, их выручка на одну аптеку по сравнению с крупнейшими игроками аптечного рынка в 3–4 раза меньше, добавил эксперт.
И все же проект набирает силу, не стоит забывать, что открытие новых точек зачастую сопровождалось закрытием ранее существующих в этих локациях аптек, уточнил он.
Новые аптеки продолжает открывать и «Магнит», недавно заявивший о намерении довести в 2019 г. число точек до двух тысяч. По мнению Николая Беспалова, это нереальный план, ведь для этого каждый день должно открываться по восемь новых аптек.
«На мой взгляд, это невозможно», – считает аналитик, напомнив, что сейчас у «Магнита» около 60 точек, можно допустить, что к концу 2018 г. их количество будет доведено до 100.
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