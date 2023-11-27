Эксперты обсудили проблемы с новыми фармреестрами и рентабельностью аптек

Кадры и документооборот

Документооборот аптек усложнился за последние несколько лет, этому способствовало в том числе появление федерального регистра медработников (ФРМР) и федерального реестра медорганизаций (ФРМО). Об этом рассказала генеральный директор сети «Фармленд» Аделя Кальметьева. Она напомнила, что бухгалтерии аптек ежеквартально отправляют отчеты по НДФЛ, по страховым взносам, с 1 января 2023 года в налоговую инспекцию подаются персонифицированные сведения о выплатах по каждому сотруднику. Отдел кадров в течение одного дня должен подать в Социальный фонд сведения о приеме, увольнении, переходе в другое структурное подразделение, в течение трех дней надо передать изменения по сотрудникам в военкоматы, так как все фармработники военнообязанные. При этом в военкоматы передается больше сведений — замена фамилии, прописки, рождение детей. Часть этих сведений теперь подается в ФРМР.

«Нас зачем-то заставляют передавать сведения в ФРМО. Но мы ведь не больница, у нас нет томографа, зачем Минздраву знать сколько у нас шкафов, сколько тряпок, как они маркируются», —– отметила руководитель «Фармленда».

По ее словам, в нашей стране достигнут тот уровень автоматизации, который позволяет передавать сведения о гражданах из одной государственной базы данных в другую. Тем не менее бизнесу приходится дублировать информацию в различные органы.

Проблемы дублирования информации со временем могут решиться, так как реестры созданы совсем недавно, полагает исполнительный директор СРО ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова. По ее мнению, надо вести диалог с властью, чтобы решить проблемы документооборота. Тем не менее фармреестр необходим для оценки ситуации с кадрами в отрасли, для решения проблемы кадрового голода.

О дефиците кадров говорили многие участники форума, при этом крупным сетям удается справиться с этой проблемой, рассказали представители «36,6», «Магнит Фармы», «Фармлэнда». Конкуренция за кадры ведет к повышению зарплат. «Мы, наверное, единственная отрасль, где низкая маржа, низкие цены и высокие зарплаты у первостольников», — отметила Кальметьева.

Где маржа

Вопрос низкой маржи поднял генеральный директор «Магнит Фармы» Сергей Буйлов: «Я достаточно новый человек в фарме, работал в FMCG и там рентабельность выше. Это связано с тем, что поставщики там гораздо больше инвестируют в ритейл, чем фармпроизводители. Мы разговаривали с фармпроизводителями и выяснили: они уверены, что фармацевт не влияет на выбор препарата, но это не так».

Руководитель компании «Эркафарм» Анастасия Карпова поинтересовалась, о каком уровне маржи идет речь. Буйлов ответил, что при условии растущих зарплат сотрудников, арендных платежей и прочего редкая аптечная сеть может выжить с коммерческой маржой меньше 28—30%, но не все Rx-производители готовы дать такой бонус.

Большого отклика у участников форума это предложение не получило. Директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что, может быть, не всегда надо все перекладывать на плечи производителя, а посмотреть шире. Например, иметь «окрашенные деньги» для малообеспеченных слоев населения, чтобы они могли тратить эти средства только на лекарства. Он также полушутя предупредил представителя «Магнит Фармы», что главное не говорить о повышении маржи в Госдуме, иначе вновь встанет вопрос об ограничении бонуса.

Действительно, несколько лет назад в Госдуму был внесен и даже одобрен в первом чтении законопроект, ограничивающий размер бонуса фармпроизводителя аптекам 5%. По словам депутата Госдумы Евгения Нифантьева, пока этот законопроект не продвинулся. На это есть, по его мнению, объективные причины.

«Фармрынок сложился таким образом, что деньги, которые даются производителем, в итоге перераспределяются в уменьшение цены на полке. С точки зрения экономики аптека может заменить потерю маркетингового бюджета только повышением цены. Поняв это, законодатели пока не возвращаются к этому вопросу. Они могут к нему вернуться, если будет явный перевес аптечных сетей с точки зрения давления на производителей и будет резкое уменьшение доходности производителей», — рассказал он.

Председатель координационного совета РААС и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов полагает, что доходность аптек могло бы повысить расширение ассортимента.

Есть и другие меры, которые могли бы, по его словам, облегчить деятельность аптеки. Например, необходимо решить вопрос с эквайрингом, так как лекарства — такой же социальный товар, как и продукты, у аптек много времени отнимает согласование вывесок, подготовка антитеррористических паспортов и другие обязательства. Наконец, чтобы решить кадровый вопрос, можно рассмотреть льготы для сотрудников, проработавших за первым столом много лет. «У нас есть льготы для IТ-работников по ипотеке и другие. Никакими мерами мы не повысим престиж фармацевта, если не дадим ему какую-то конкретику», — полагает Филиппов. Все перечисленные проблемы, по его словам, в дальнейшем намерена решать РААС.