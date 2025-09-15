Эксперты предупредили о риске дефектуры после принятия новых критериев перечня СЗЛС

Как будет формироваться перечень

Завершается обсуждение проекта постановления правительства о порядке и критериях формирования перечня стратегически значимых лекарств (СЗЛС). Документ делит перечень на две части по уровням локализации. В первом разделе (наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня) при госзакупках будет применяться правило «второй лишний».

Во втором разделе лекарства получат ценовую преференцию 15—30%. В него войдут антибактериальные препараты, средства против особо опасных инфекций, для социально значимых заболеваний, заболеваний, указанных в федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также заболеваний, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности.

«Вскоре состоятся совещания на уровне вице-премьера правительства. Возможно, будут корректировки, касающиеся второй части списка СЗЛС, и расширение первой его части», — рассказал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, выступая на XVIII конференции «PROекции Будущего», передает корреспондент «ФВ». Эксперт добавил, что ассоциация активно выступала против введения отсекающего принципа «второй лишний».

«Вторым лишним сразу становится вторая отечественная компания, имеющая такую же лицензию, которая производит препараты на территории России, создает рабочие места, платит налоги. Мы видим риски в монополизации рынка, дефектуре и изменениях цен», — объяснил он.

Преференции в 15—30% в цене достаточны, чтобы сохранить на рынке все отечественные компании, «чтобы они не сворачивали свои производства и не создавали риск дефектуры», — считает Дмитриев.

Согласны ли с подходом производители

Мнения производителей о правилах закупки препаратов из перечня СЗЛС разделились.

«Сначала был «третий лишний», сейчас «второй лишний». Мне кажется, это правило нужно называть «один единственный» и тогда можно четко увидеть риски. Что будет, если у этого производителя случится форс-мажор, а другие в связи с технологическим циклом не смогут в моменте покрыть спрос?» — отметил глава «Инфармы» Вадим Кукава.