Правило «второй лишний» при госзакупках лекарств начнет действовать с нового года

Правительство перенесло срок вступления в силу правила «второй лишний» для лекарств из перечня стратегически значимых (СЗЛС) на 1 января 2026 года. Из текста постановления, опубликованного 30 августа, следует, что с нового года при закупках по ФЗ № 44 лекарства, произведенные на территории стран ЕАЭС не по полному циклу, будут приравниваться к иностранным, при наличии хотя бы одной заявки на поставку препарата, подтвердившего локализацию по полному циклу (в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций).

Постановлением № 1326 от 29.08.2025 правительство внесло изменения в аналогичный документ № 1875 от 23.12.2024. Ранее предполагалось, что правило «второй лишний» для лекарств полного цикла начнет действовать 1 сентября. Однако новый перечень стратегически значимых препаратов до сих пор не принят.

О том, что «Час Х» для «второго лишнего» перенесут, стало известно в начале августа. О проработке вопроса информировал Минпромторг: перенос позволит большему числу производителей зарегистрироваться в системе прослеживаемости и внести в нее необходимые сведения. По сообщению ведомства, сдвижка в четыре месяца «даст производителям необходимое время для локализации производства полного цикла на территории Евразийского экономического союза».

«Минпромторг просто синхронизирует «второго лишнего» с запуском системы прослеживаемости, — рассказал «ФВ» эксперт ВСП Алексей Федоров. — К 1 сентября не запустили систему полноценно. Ожидаем, что до конца года успеют запустить и наполнить сведениями. Если не успеют, то можно еще перенести. Кстати, такая синхронизация была предусмотрена в Плане мероприятий по реализации Стратегии «Фарма-2030».

В ассоциации «Инфарма» положительно отнеслись к переносу срока вступления в силу механизма «второй лишний».

«Мы убеждены, что индустрия не готова к изменениям, и форсированное внедрение данного механизма не пойдет на пользу отрасли и в конечном счете — пациентам, — прокомментировал «ФВ» новость исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава. — Изначально мы и ряд других фармацевтических ассоциаций выступали за более длительный адаптивный период, предлагая ввести правило с 1 сентября 2027 года, что дало бы возможность производителям подготовиться к изменениям. Тем не менее перенос на 1 января 2026 года мы оцениваем как позитивный сигнал и надеемся, что регулятор прислушается к мнению фармбизнеса и отсрочит еще на некоторый период введение данного правила».

О том, что крупнейшие ассоциации фармпроизводителей страны попросили перенести вступление в силу механизма «второй лишний» на 1 января 2027 года, «ФВ» сообщал в феврале. По мнению авторов обращения, это позволит избежать дестабилизации ситуации на отечественном лекрынке. Соответствующее обращение они направили в Госдуму. В апреле один из подписантов — «Лекмедобращение» скорректировал свою позицию: Ассоциация участников обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения предложила не затягивать введение механизма «второй лишний» для препаратов перечня СЗЛС. Об этом организация написала в письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову.