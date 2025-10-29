Eli Lilly и Nvidia договорились о создании самого мощного суперкомпьютера в фарминдустрии

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly заключила соглашение с производителем чипов Nvidia о совместном создании самого мощного суперкомпьютера в фармацевтической отрасли. Об этом говорится в пресс-релизе.

Строительство планируется завершить в декабре этого года. Как сообщается, новую вычислительную машину соберут из более чем 1000 графических процессоров Nvidia Blackwell Ultra — самой новой серии чипов. Их свяжут единой высокоскоростной сетью DGX SuperPOD на базе Spectrum-X Ethernet. Это позволит обрабатывать данные со скоростью свыше 9000 петафлопсов — в 7 млн раз быстрее, чем суперкомпьютер Cray, на котором Eli Lilly работала в 1992 году.

Основная цель — сократить время разработки лекарств, которое сегодня растягивается более чем на десять лет. Также технология позволит ускорить клинические испытания, производственные процессы и диагностические процедуры.

Суперкомпьютер назвали «ИИ-фабрикой». Он будет обучать нейросети под конкретные задачи: мониторинг производства для прогнозирования поломок оборудования, подготовка различных документов, анализ медицинских изображений. Для этого используют базу данных фармгиганта стоимостью в 1 млрд долл., где собраны все исследования, проведенные Eli Lilly за 150 лет.

Указывается, что небольшие фирмы смогут получить доступ к этим ИИ-моделям при условии сохранения конфиденциальности своих разработок.

Директор по информационным технологиям Eli Lilly Диого Рау подчеркнул в интервью телеканалу CNBC, что не стоит ждать быстрых результатов. Вычислительные мощности такого масштаба принесут реальные плоды не раньше 2030 года.

Вся инфраструктура будет размещена в Индианаполисе, штат Индиана. Электроэнергию для нее обеспечат возобновляемые источники энергии, а для охлаждения применят жидкостную систему.

На создание лекарств обычно требуется более десяти лет и свыше 2 млрд долл., причем 90% из них не выходят на рынок. Reuters приводит прогнозы Jefferies, согласно которым расходы на ИИ-исследования в фармотрасли вырастут до 30—40 млрд долл. к 2040 году.