Eli Lilly купит радиофармацевтическую компанию Point Biopharma за 1,4 млрд долларов

Eli Lilly купит компанию Point Biopharma Global за 1,4 млрд долл., об этом сообщается на сайте производителя. Таким образом компания получит доступ к экспериментальным методам лечения онкозаболеваний.

Point Biopharma испытывает радиолигандные кандидатные препараты PNT2002 и PNT2003 в III фазе исследований. PNT2002 нацелен на глутаматкарбоксипептидазу II (PSMA). В этом квартале компания получит результаты действия препарата на пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком простаты, чье состояние ухудшилось после гормональной терапии.

PNT2003 нацелен на рецепторы соматостатина и испытывается на пациентах с гастроэнтеропанкреатическими нейроэндокринными опухолями.

«Мы воодушевлены потенциалом этого нового подхода и рассматриваем приобретение Point как начало наших инвестиций в разработку множества значимых радиолигандных лекарств для лечения трудно поддающихся лечению видов рака», — заявил президент онкологического отделения Lilly Джейкоб Ван Наарден.

Point Biopharma с 2022 года лицензировала оба своих препарата компании Lantheus Holdings. Ожидается, что сделка с Lilly будет закрыта «ближе к концу 2023 года», она уже получила одобрение от советов директоров обеих компаний.

Eli Lilly расширяет свой портфель за счет небольших сделок, поскольку ее препарат для лечения рака Alimta сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны дженериков.

В последние месяцы компания купила аутоиммунную биотехнологическую компанию DICE Therapeutics, производителя лекарств для снижения веса Versanis, компанию, занимающуюся разработкой клеточной терапии диабета, Sigilon и стартап по производству конъюгатов антител-лекарств Emergence Therapeutics.