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Eli Lilly не уведомляла Росздравнадзор о прекращении поставок лекарств

29.03.2023
09:20
Артем Косенок

Росздравнадзор сообщил, что Eli Lilly не уведомляла о прекращении поставок лекарств в Россию. Ранее сообщалось, что компания уйдет из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly не направляла в Росздравнадзор данные о прекращении поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в надзорном органе.

Ранее telegram-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник сообщил, что Eli Lilly окончательно уходит из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma. Процесс будет происходить аналогично уходу американской Bristol-Myers Squibb в прошлом году. Компания перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа».

О приостановке экспорта неосновных лекарств, инвестиций, рекламной деятельности, а также проведения новых клинических исследований в Россию Eli Lilly заявила в марте 2022 года.

Согласно действующему законодательству производитель препаратов обязан за год предупредить Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных средств. 

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