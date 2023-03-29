Eli Lilly не уведомляла Росздравнадзор о прекращении поставок лекарств
Росздравнадзор сообщил, что Eli Lilly не уведомляла о прекращении поставок лекарств в Россию. Ранее сообщалось, что компания уйдет из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma.
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly не направляла в Росздравнадзор данные о прекращении поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в надзорном органе.
Ранее telegram-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник сообщил, что Eli Lilly окончательно уходит из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma. Процесс будет происходить аналогично уходу американской Bristol-Myers Squibb в прошлом году. Компания перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа».
О приостановке экспорта неосновных лекарств, инвестиций, рекламной деятельности, а также проведения новых клинических исследований в Россию Eli Lilly заявила в марте 2022 года.
Согласно действующему законодательству производитель препаратов обязан за год предупредить Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных средств.
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