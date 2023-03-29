Eli Lilly не уведомляла Росздравнадзор о прекращении поставок лекарств

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly не направляла в Росздравнадзор данные о прекращении поставок лекарственных препаратов в Россию. Об этом сообщили «Интерфаксу» в надзорном органе.

Ранее telegram-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник сообщил, что Eli Lilly окончательно уходит из страны, а российский бизнес передадут Swixx BioРharma. Процесс будет происходить аналогично уходу американской Bristol-Myers Squibb в прошлом году. Компания перевела бизнес в России на дочернюю структуру швейцарской Swixx BioPharma ООО «Свикс Хэлскеа».

О приостановке экспорта неосновных лекарств, инвестиций, рекламной деятельности, а также проведения новых клинических исследований в Россию Eli Lilly заявила в марте 2022 года.

Согласно действующему законодательству производитель препаратов обязан за год предупредить Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных средств.