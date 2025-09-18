Eli Lilly опубликовала результаты III фазы двух КИ таблеток для похудения

Данные III фазы клинических испытаний ATTAIN-1 и ACHIEVE-3 показали, что orforglipron — экспериментальный препарат компании Eli Lilly в форме таблеток — снижает вес на 12,4% за полтора года и помогает нормализовать уровень сахара при диабете 2-го типа лучше, чем пероральный семаглутид от датского конкурента Novo Nordisk. Результаты двух исследований опубликованы в пресс-релизе американского производителя.

ATTAIN-1: снижение веса на 12% за 72 недели

Участие приняли 3127 взрослых человек с лишним весом или ожирением, не имевших диабета в анамнезе. Ежедневно они принимали по 36 мг orforglipron на протяжении 72 недель. За это время им удалось похудеть в среднем на 12,4 кг (12,4%), а тем, кто получал плацебо, — на 1 кг (0,9%). Окружность их талий уменьшилась на 10 см (средний изначальный обхват — 112,4 см).

Указывается, что благодаря препарату почти 60% участников потеряли более 10% веса. Каждый пятый (~20%) достиг снижения массы тела более чем на 20% от исходных значений.

Разработка также оказала кардиопротективное действие. У пациентов отмечено падение уровня не-ЛПВП холестерина (показателя, включающего все «плохие» виды холестерина, способные откладываться в стенках артерий и образовывать бляшки) на 7,7%, триглицеридов (жиров, избыток которых может повышать риск панкреатита и атеросклероза) — на 20,2%. Нормализовалось и систолическое артериальное давление (сила, с которой кровь давит на стенки артерий при сокращении сердца) — показатель упал на 6,3 единицы (~5%) с изначальных 125,5 мм рт.ст. В крови стало заметно меньше С-реактивного белка (главного маркера хронического воспаления, используемого для оценки риска сердечных болезней) — на 47,7%.

Побочные эффекты orforglipron были типичными для препаратов класса агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Преобладали расстройства желудочно-кишечного тракта легкой и средней степени тяжести: тошнота (34% случаев по сравнению с 10% в группе плацебо), запор (25 против 9%) и диарея (23 против 10%).

Исследования выявили достижение пиковой действенности препарата к 36-й неделе, после чего вес участников оставался прежним. На II фазе такой эффект плато не наблюдался. Авторы объясняют это тем, что выборка на III фазе была более широкой. Аналогичное свойство имеют все агонисты ГПП-1, в том числе инъекционные: Wegovy (семаглутид) сохраняет эффективность около 68 недель, а Zepbyond (тирзепатид) — 72.

ACHIEVE-3: превосходство над оральным семаглутидом

В сравнительное исследование включили 1698 диабетиков. Ежедневное применение orforglipron в течение года уменьшило гликированный гемоглобин (HbA1c) — отражает содержание глюкозы в крови за последние два-три месяца — в среднем на 2,2% (исходный уровень — 8,3%; нормой считается ниже 5,7%, до 6,4% — предиабет, выше — диабет). Этот же показатель среди пациентов, которым давали по 14 мг семаглутида перорально, снизился на 1,4%.

Одновременно зафиксирована выраженная разница в снижении массы тела между конкурентами: применение препарата Eli Lilly позволило сбросить участникам 9,2%, тогда как принимавшие семаглутид похудели на 5,3%.

Американский фармгигант указал, что планирует подать заявку на регистрацию orforglipron по двум показаниям — диабет 2-го типа и ожирение — в следующем году.

Данные исследований пероральных форм препаратов от ожирения и диабета Eli Lilly и Novo Nordisk

Препарат КИ Число участников Продолжительность Показатель Результат Orforglipron ATTAIN-1 3 127 72 недели Среднее снижение веса 12,4 против 0,9% в группе плацебо Число похудевших более чем на 20% 18,4 против 2,8% в группе плацебо Уменьшение окружности талии 10 см против 3 см в группе плацебо Снижение триглицеридов 20,2 против 3,8% в группе плацебо Снижение не-ЛПВП холестерина 7,7 против 1,9% в группе плацебо Снижение систолического давления 6,3 мм рт.ст. против 1,4 мм рт.ст. в группе плацебо ACHIEVE-3 1 698 52 недели Снижение HbA1c 2,2 против 1,4% в группе семаглутида Снижение веса 9,2 против 5,3% в группе семаглутида Пероральный семаглутид («Ребелсас») PIONEER 1

(14 мг препарата) 703 26 недель Снижение HbA1c 1,5 против 0,1% в группе плацебо Среднее снижение веса 3,8% (4,1 кг) против 1,7% (1,5 кг) в группе плацебо OASIS 1

(50 мг) 667 68 недель Среднее снижение веса 15,1 против 2,4% в группе плацебо Число похудевших более чем на 5% 85 против 26% в группе плацебо Снижение окружности талии 12,2 см против 2,8 см в группе плацебо PIONEER PLUS

(25 мг) 2 045 68 недель Снижение HbA1c 2,4 против 0,1% в группе плацебо Среднее снижение веса 7,9 против 0,9% в группе плацебо

Источник: КИ Eli Lilly и Novo Nordisk