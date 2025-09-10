PROекции будущегоБизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Мультимедиа
ПодкастыВебинарыИнтервью
Мнения экспертовКалендарь событий
PROекции будущегоБизнесНовостиАптекарь
ГлавнаяНовостиПроизводство
Eli Lilly открыла...

Eli Lilly открыла доступ к ИИ-моделям для разработки лекарств

10.09.2025
12:55
Владимир Заболотских
Eli Lilly открыла бесплатный доступ к ИИ-платформе для создания препаратов. Нейросеть обучена на десятилетиях исследований, стоивших американскому фармгиганту более 1 млрд долл. Воспользоваться ею компании смогут при условии предоставления сведений о результатах своей работы.
Фото: lilly.com

Eli Lilly предоставила биотехнологическим компаниям доступ к TuneLab — платформе на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет создавать лекарства. Об этом говорится в пресс-релизе.

Нейросеть обучена на результатах многолетних исследований, которые обошлись производителю более чем в 1 млрд долл. Как утверждает фармацевтический гигант, это один из самых обширных и дорогостоящих массивов научных данных в отрасли, ставший открытым для использования. 

В обмен на доступ биотехнологические фирмы будут делиться с Eli Lilly данными для обучения ИИ. Это позволит непрерывно улучшать систему. 

Отмечается, что платформа размещена третьей стороной. Пользователям гарантируется конфиденциальность данных.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.