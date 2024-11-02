Eli Lilly снизила прогноз по выручке в 2024 году из-за слабых продаж препарата от ожирения

Eli Lilly не оправдала ожиданий рынка в III квартале из-за недостаточного объема продаж препаратов от диабета и ожирения. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном фармацевтической компанией.

В интервью телеканалу CNBC генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс пояснил, что снижение показателей реализации лекарств Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) объясняется оптимизацией складских излишков. Во II квартале этого года компания нарастила производственные мощности и увеличила поставки препаратов, поскольку на фоне высокого спроса оказалась не в состоянии выполнить все заказы оптовых дистрибьюторов. Однако в III квартале у оптовых клиентов фармгиганта возникли избыточные запасы медикаментов, что и привело к сокращению закупок.

С июля по сентябрь чистая прибыль Eli Lilly составила 970 млн долл. При этом в аналогичном периоде прошлого года компания столкнулась с убытком в 57 млн долл. Несмотря на значительный рост выручки в III квартале до 11,4 млрд долл. (+20% в годовом исчислении), финансовые показатели фармгиганта не дотянули до ожиданий рынка в 12,1 млрд долл.

Компания также снизила прогнозы по выручке на 2024 год с 46,6 млрд долл. до 45,4—46 млрд долл. Как отмечается, это связано в том числе с расходами на приобретение биотехнологической фирмы Morphic Holding, разрабатывающей препараты для лечения заболеваний кишечника. Сделка обошлась Eli Lilly в 3,2 млрд долл.

Продажи препарата Mounjaro от сахарного диабета 2-го типа достигли отметки в 3,1 млрд долл., что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (1,41 млрд долл.). При этом на долю американского рынка пришлось 2,38 млрд долл. от общей суммы выручки с реализации лекарства.

В свою очередь Zepbound, назначаемый для лечения ожирения, принес Eli Lilly 1,3 млрд долл. Его продажи стартовали в ноябре 2023 года.

Продажи «Трулисити» (дулаглутид) — еще одного препарата от диабета 2-го типа в портфеле компании — упали на 22% до 1,3 млрд долл. Доходы с реализации противодиабетического «Джардинс» (эмпаглифлозин) тоже снизились на 2% до 686 млн долл. В то же время выручка от реализации инсулина Humalog (insulin lispro) выросла на 35% до 535 млн долл.

Противоопухолевое средство Verzenio (абемациклиб) заработало для Eli Lilly в III квартале 1,4 млрд долл., продемонстрировав рост на 32%. «Талс» (иксекизумаб), используемый в лечении псориаза и псориатического артрита, улучшил показатели продаж на 18% до 880 млн долл.