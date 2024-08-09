Eli Lilly увеличила квартальную прибыль на 68% на фоне роста продаж препаратов от диабета

Eli Lilly сообщила о росте чистой прибыли во II квартале на 68% в годовом выражении, до 2,97 млрд долл. Об этом говорится в финансовом отчете фармкомпании.

Выручка Eli Lilly в апреле — июне этого года увеличилась на 36%, до 11,3 млрд долл. Основным драйвером ее роста стал инъекционный препарат для лечения диабета 2-го типа Mounjaro (tirzepatide). Его продажи выросли до 3,1 млрд долл. по сравнению с 980 млн долл. годом ранее. Лекарственное средство стало главным активом американского производителя во II квартале.

Препарат от ожирения Zepbound (tirzepatide), получивший регистрацию от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в ноябре 2023 года, принес компании 1,24 млрд долл. Среди наиболее высокодоходных лекарств в этом квартале оказались также:

Verzenio (абемациклиб) от рака молочной железы – объем продаж составил 1,33 млрд долл., что на 44% больше, чем во II квартале 2023 года;

«Трулисити» (дулаглутид) от сахарного диабета 2-го типа — 1,25 млрд долл., снижение на 31% из-за роста популярности на рынке tirzepatide;

«Талс» (иксекизумаб) от псориаза, псориатического артрита, спондилита – 825 млн долл., рост на 17%;

«Джардинс» (эмпаглифлозин) от сахарного диабета 2-го типа, сердечной недостаточности, хронической болезни почек – 770 млн долл., рост на 15%;

«Хумалог» (инсулин лизпро) от сахарного диабета – 631,6 млн долл., рост на 43%.

Наибольший рост продаж продукции Eli Lilly наблюдается в США – на 42%, до 7,8 млрд долл. Продажи за пределами Соединенных Штатов выросли на 25%, до 3,5 млрд долл.

Компания повысила прогноз по общей выручке на 2024 год до 45,4—46,6 млрд долл. с ранее ожидавшихся 42,4—43,6 млрд долл.

В прошедшем квартале производителю удалось добиться одобрения FDA препарата Kisunla (donanemab), предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Кроме того, компания подала заявку на регистрацию tirzepatide в США и ЕС в качестве средства для лечения обструктивного апноэ сна у пациентов с ожирением.

В прошлом месяце Eli Lilly заключила сделку о покупке биотехнологической компании Morphic Holding за 3,2 млрд долл. Благодаря поглощению фармгигант получит права на перспективный препарат от воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК).