Eli Lilly выступила против использования своих препаратов от ожирения в «эстетических целях»

Eli Lilly предостерегла от использования своих препаратов от диабета и ожирения ради эстетики благодаря потере веса. Об этом компания заявила в письме, опубликованном на своем сайте.

Лекарственные средства Mounjaro и Zepbound с активным компонентом tirzepatide «показаны для лечения серьезных заболеваний, они не разрешены и не должны применяться для потери веса в эстетических целях», отметил производитель.

Eli Lilly добавила, что «не поддерживает и не поощряет» использование своих лекарств офф-лейбл. Zepbound и Mounjaro были одобрены для применения пациентами с диагностированным диабетом второго типа или ожирением с сопутствующими заболеваниями, вызванными наличием лишнего веса. Также компания подчеркнула, что они предназначены для долгосрочного лечения хронических болезней, а не быстрой потери веса.

Оба препарата принадлежат к классу агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), к которому также относятся «Оземпик» и Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk. Стоимость месячного курса лечения всеми упомянутыми препаратами превышает 1000 долл. и не покрывается медицинской страховкой в США.

Лекарственные средства от ожирения и диабета приобрели популярность после того, как знаменитости публично рассказали об их использовании, а врачи стали выписывать препараты без рецепта. Видео о лекарствах набирают в TikTok более 800 млн просмотров, пишет Business Insider.

FDA зарегистрировало препарат Zepbound для лечения ожирения в ноябре прошлого года. Mounjaro был одобрен регулятором исключительно для лечения диабета 2-го типа в мае 2023 года.

Eli Lilly также предупредила в своем письме о подделках, которые могут содержать примеси и представляют серьезный риск для здоровья пациентов. Компания утверждает, что подала судебные иски против спа-салонов и лечебно-оздоровительных центров, которые используют продукты с tirzepatide в их составе.

Публикация письма была сделана в один день с запуском нового онлайн-сервиса LillyDirect. Благодаря ему пациенты с ожирением, диабетом или мигренью смогут получить рецепт на препарат через поставщика телемедицинских услуг и приобрести его напрямую у производителя через веб-сайт компании с бесплатной доставкой на дом.