Eli Lilly заявила об увеличении чистой прибыли на 67% в I квартале

Eli Lilly опубликовала результаты своей финансовой деятельности в I квартале 2024 года. Доходы с января по март составили 8,8 млрд долл., что на 26% больше, чем в том же периоде 2023 года. Чистая прибыль производителя выросла до 2,2 млрд долл. Это на 67% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Компания объясняет рост финансовых показателей увеличением объема продаж на 16% и подорожанием своей продукции на 10%. Наиболее высокий спрос отмечается на препараты от диабета 2-го типа и ожирения Mounjaro и Zepbound (tirzepatide), а также противоракового Verzenio (абемациклиб) и противодиабетического «Джардинс» (эмпаглифлозин). Выручка с реализации Mounjaro составила 1,8 млрд долл., Zepbound, одобренного в начале ноября прошлого года, – 517,4 млн долл.

Eli Lilly также скорректировала прогноз по выручке на 2024 год. Компания ожидает получить до 42,4—43,6 млрд долл. к концу этого года.

Несмотря на впечатляющие финансовые показатели, производитель столкнулся с рядом проблем, в том числе дефицитом Mounjaro и судебными разбирательствами, связанными с продажей поддельных версий противодиабетического препарата.

Eli Lilly является самой дорогой фармацевтической компанией в мире с объемом рыночной капитализации в более чем 760 млрд долл.