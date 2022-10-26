Сумма исков к «Биотэку» в этом году превысила 1 млрд рублей

Контрагенты «Биотэка» в 2022 году подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные базы арбитражных судов. При этом сумма судебных требований к нему за предыдущие четыре года была в шесть раз меньше.

С января 2022 года «Биотэк» выступал ответчиком по 24 делам. При этом часть исков на общую сумму в 900 млн руб. уже удовлетворены. Самый крупный из них – от Johnson & Johnson на 418 млн руб. Речь идет о возмещении задолженности по договору поставки. Американский производитель запрашивал более 600 млн руб., но суд частично удовлетворил встречный иск «Биотэка» и произвел зачет.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, еще 394,7 млн руб. «Биотэк» должен выплатить за поставленный товар ООО «Промомед ДМ». При этом сам «Биотэк» в течение года подал к своим контрагентам 14 заявлений всего на 49,3 млн руб.

«Биотэк» основан в 1991 году бизнесменом Борисом Шпигелем. Как отмечает издание, финансовая ситуация в группе начала ухудшаться после ареста предпринимателя в марте прошлого года. Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. На этой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шпигеля.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что с учетом ситуации со Шпигелем, а также суммы поданных исков компании грозит банкротство. Основной оборот дистрибьюторского подразделения группы был связан с госконтрактами, но после ареста Шпигеля региональные власти с опаской смотрят на сотрудничество с компанией, сообщил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Если размер задолженности превышает доходы, то риск признания компании банкротом довольно высокий, отметил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Согласно данным портала «Федресурс», производители лекарств «Эллара» и «Гротекс», а также банк «Санкт-Петербург» уже уведомили компанию «Биотэк» о намерении обратиться в суд с исками о признании ее несостоятельной.

Запросы «Ведомостей» в сам «Биотэк», а также в компании-контрагенты остались без ответа.