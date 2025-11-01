Еще одна страна проявила интерес к российским лекарствам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) провел переговоры с главой Минздрава страны Чон Му Римом в Пхеньяне, об этом отчиталась пресс-служба Минздрава РФ.

Стороны обсудили двусторонее сотрудничество, в том числе вопросы поставок лекарств и медизделий российского производства, а также подготовку медицинских специалистов для КНДР в российских медвузах. Еще планируется взаимодействие в контроле качества лекарственных средств.

«На полях в Пхеньяне прошли встречи с руководством Министерства здравоохранения, ведущими клиниками и рядом фармацевтических организаций, которые представляют интересы КНДР. Хочу отметить высокий интерес к лекарственным препаратам из России, технологиям, которые мы сегодня используем в лечении больных», — заявил Михаил Мурашко.

Специалисты по разным профилям будут направлены для проведения мастер-классов и оказания практической помощи пациентам на базе лечебных учреждений КНДР. В Минздраве РФ также рассказали, что врачи из КНДР уже прошли подготовку на базе медицинских центров России.

В июне Россия подписала межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки с КНДР во время визита президента Владимира Путина в Пхеньян.