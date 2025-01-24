Евгений Баринов возглавил компанию «Нанолек»

В ООО «Нанолек» назначен новый генеральный директор — Евгений Баринов. Он продолжит курс развития компании и сосредоточится на финансовом управлении и внедрении инновационных цифровых технологий, сообщили в пресс-службе «Нанолека».

«В текущем году мы завершим работы по запуску научно-производственного центра фармацевтической разработки, который позволит нам создавать собственные активные фармацевтические субстанции. Продолжим работы по строительству новых участков для масштабирования производства вакцин: рекомбинантных, полисахаридных, конъюгированных и с использованием штаммов-продуцентов на основе дрожжей. Главные цели нашей компании остаются неизменными — трансфер современных технологий, создание локального конкурентоспособного производства вакцин по полному циклу и, как следствие, снижение зависимости от внешних поставок», — сказал Баринов.

Евгений Баринов окончил с отличием Московский государственный институт международных отношений, факультет международного бизнеса и делового администрирования. Имеет обширный управленческий опыт и экспертизу в различных секторах, в том числе на фармрынке. В «Нанолеке» он работает с 2013 года, занимая в разное время должности члена правления и заместителя генерального директора по финансам и цифровым технологиям.

Занимавший эту должность с 2023 года Владимир Нестеренко продолжит работу в компании в качестве советника генерального директора.

Слухи о смене руководства в компании пошли неделю назад — вскоре после того, как стало известно о том, что из капитала «Нанолека» вышла связанная с бывшим менеджментом структура. Партнеры Виктора Харитонина Геннадий Швейгерт и Павел Милейко получили по 25% в холдинге. Однако тогда компания эту информацию «ФВ» не подтвердила. Назначение нового руководителя состоялось 23 января.