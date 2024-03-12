Евгений Нифантьев призвал бизнес отказаться от дробления и платить налоги в полном объеме

Налоговые риски могут стать главными для ряда участников фармрынка, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья в ходе 22-го Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью», передает корреспондент «ФВ». Налоговые риски для участников фармрынка могут стать более серьезными, предупредил Нифантьев. В пример он привел банкротство «Годовалова», которое началось с налоговых проверок.

«Обратите внимание на послание президента Владимира Путина, в котором упоминались возможности амнистии для некрупного бизнеса, который занимался дроблением по объективным причинам (получение лицензии в другом регионе, возникновение второго-третьего юрлица)», — сказал Нифантьев.

Он добавил, что эта теоретическая возможность будет переведена в законодательную плоскость через некоторое время.

«Я бы рекомендовал всем, кто работает на льготных режимах, но перерос их, переходить на основную систему налогообложения. А тем крупным компаниям, которые до сих пор имеют в своем контуре не одну сотню компаний и думают, что государство их не видит, советую не заблуждаться», — отметил депутат.

Государство придет и попросит те деньги, которые не были уплачены в бюджет, вместе со штрафами и пенями, добавил он. «И тогда наступят другие серьезные риски, которые неожиданно накроют ряд участников рынка. Поверьте мне, пришло время платить налоги и страховые взносы в полном объеме», — резюмировал Нифантьев.

В конце февраля президент в своем послании Федеральному собранию говорил, что для предпринимателей, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию. По его словам, компании должны отказаться от «притворного» дробления бизнеса и перейти к работе вбелую. При этом штрафов и пересчета налогов быть не должно. «Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации», — сказал Путин.

В конце сентября 2023 года участники ООО «Годовалов» на внеочередном общем собрании приняли решение о ликвидации компании. Дистрибьютору предъявлены иски о взыскании от многих компаний, в числе которых ПАО «Сбербанк России», ООО «Магнит Фарма», ООО «КМГ», ООО «Фарм-Синтез», ООО «Сесана», ООО «Фармвектор», ООО «ВИС» и АО «Медисорб».