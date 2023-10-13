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Пермская фармкомпания «Годовалов»...

Пермская фармкомпания «Годовалов» объявила о ликвидации

13.10.2023
10:32
Артем Косенок
Пермский дистрибьютор «Годовалов» объявил о ликвидации. С начала 2023 года к компании было подано 204 иска на 4,1 млрд руб. Юристы считают, что подобная мера позволит провести контролируемое банкротство.
Фото: master1305/ru.freepik.com

Участники ООО «Годовалов» на внеочередном общем собрании приняли решение о ликвидации компании. Мероприятие прошло 27 сентября. Такая информация следует из данных СПАРК, обратили внимание «Ведомости».

Из сообщения компании следует, что за эту процедуру будет отвечать генеральный директор «Партнерство строй», «Фармэксперт» и «Медфарм экспресс» Михаил Березкин. Эти компании принадлежат владельцам «Годовалова» — Андрею Годовалову и Николаю Шаврину. Связаться с Березкиным изданию не удалось, в «Годовалове» на запрос не ответили.

Два источника, близких к поставщику, рассказали «Ведомостям», что финансовое положение дистрибьютора стало ухудшаться во II квартале, когда компания перестала выполнять обязательства перед большинством своих контрагентов. Согласно данным СПАРК, с начала года к «Годовалову» было подано 204 иска на 4,1 млрд руб. Крупнейший кредитор — поставщик лекарств «Пульс», который пытается взыскать с компании более 1 млрд руб. Запрос в «Пульс» остался без ответа.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск производителя упаковочных средств «Еврокэп» о признании «Годовалова» банкротом. В дело также вступил Сбербанк. Сколько им задолжал дистрибьютор неизвестно, в компаниях на запросы не ответили.

Также производитель БАД «Курортмедсервис» подавал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО «Годовалов». Однако суд в итоге принял решение отказать в иске.

Юристы считают, что ликвидация компании может быть попыткой заинтересованных лиц получить контроль над процедурой банкротства. По словам адвоката Forward Legal Данила Бухарина, статус «ликвидации» позволяет провести эту процедуру в ускоренном режиме и назначить лояльного должнику управляющего. С ним согласен и вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он также считает, что ликвидация в данном случае может говорить о попытках провести контролируемое банкротство.

«Годовалов» — один из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работает в 37 субъектах России. У дистрибьютора есть пять складских комплексов и логистические центры в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске. Выручка компании по итогам 2022 года составила 17,4 млрд руб., а чистая прибыль — 199 млн руб.

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