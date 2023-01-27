«Еврофарм» заплатит штраф за продажу дорогостоящих льготных препаратов

Арбитражный суд Москвы привлек «Еврофарм» к административной ответственности за продажу дорогостоящих льготных лекарств. Аптека выплатит 1 млн руб. штрафа, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Также материалы проверки переданы в прокуратуру Москвы и ГУЭБиПК МВД России. Как отметили в Росздравнадзоре, повторное поступление лекарственных препаратов в гражданский оборот может свидетельствовать о признаках преступлений, предусмотренных ст.159 (мошенничество), 171 (незаконное предпринимательство) и 238.1 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств) УК РФ.

В конце прошлого года по поручению Минздрава Росздравнадзор по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку аптечной организации ООО «Еврофарм», писал «ФВ». В ней, по сообщениям СМИ, нелегально реализовывались дорогостоящие лекарственные препараты.

В ходе проверки надзорным органом были обнаружены нарушения лицензионных требований фармацевтической деятельности. В частности, установлен факт хранения лекарственных препаратов, которые не могли законным образом поступить и находиться в обороте «Еврофарм». Ранее они уже были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для медицинского применения в различных медорганизациях.

Коды маркировок на упаковках лекарств были намеренно повреждены, чтобы покупатели этих препаратов не могли проверить законность продажи лекарства. С помощью ФГИС МДЛП сотрудники тероргана Росздравнадзора восстановили поврежденные коды и проследили путь препаратов. Удалось установить, что 25 упаковок лекарств ранее уже были отпущены по льготным рецептам из аптек Московского региона, Республики Дагестан и Волгоградской области. Еще 24 упаковки были выданы в медорганизациях для оказания помощи пациентам Московского региона, Рязанской, Новосибирской, Смоленской областей и Республики Марий Эл.

По результатам проверочных мероприятий надзорная служба составила протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.6.33, ч.2 ст.6.34, а также по ч.4 ст.14.1. КоАП РФ.