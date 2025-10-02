Еврокомиссия провела обыски в Sanofi из-за подозрений в недобросовестной конкуренции

Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) провела внеплановые обыски на предприятиях фармацевтического гиганта Sanofi, расположенных во Франции и Германии. Производителя подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, говорится в пресс-релизе ведомства.

Предполагается, что Sanofi занималась очернением конкурентов на рынке вакцин против гриппа. Подробности не приводятся. В то же время представитель корпорации сообщил Bloomberg, что компания уверена в соблюдении всех действующих правил и готова сотрудничать с регулятором.

Sanofi — один из ведущих производителей противогриппозных препаратов в Европе. Фармкомпании принадлежат такие бренды, как «Ваксигрип», Supemtek Tetra и Efluelda. С ней соперничают в этом сегменте австралийская CSL Seqirus и британская GSK.

Если подозрения подтвердятся, концерну грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки с общемировых продаж, согласно европейским законам. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала израильскую Teva Pharmaceuticals на 462,6 млн евро (около 542,5 млн долл.) за монополизацию рынка лекарств от рассеянного склероза. Незадолго до этого схожее дело урегулировала швейцарская CSL Vifor, которая обвинялась в дискредитации препарата железа Monofer датской Pharmacosmos, — для этого пришлось организовать масштабную кампанию по продвижению конкурента.