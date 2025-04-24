Европейские фармкомпании потребовали повысить цены на лекарства из-за грядущих пошлин США

Novartis, Sanofi и другие производители добиваются от Европейского союза (ЕС) повышения цен на инновационные препараты, чтобы компенсировать возможные убытки от американских пошлин. Об этом пишет газета Financial Times.

По мнению руководителей крупнейших фармацевтических компаний, низкая стоимость лекарств в еврозоне делает регион менее привлекательным для инвестиций в отрасль. В США медикаменты стоят втрое дороже, чем в других развитых странах, что позволяет стране оставаться лидером по объему капиталовложений, считают они.

Из-за жесткой политики ценообразования компании отказываются продавать препараты в ЕС, сообщили гендиректора. По их данным, около трети лекарств не выходят на европейский рынок даже спустя два года после их регистрации в Штатах.

Кроме того, в Европе действуют экологические и производственные требования, такие как обязательная установка современных систем очистки сточных вод. Это существенно увеличивает операционные расходы компаний.

Как утверждается, если не принять срочные меры, то в ближайшие пять лет фармсектор Европы рискует потерять до 100—165 млрд евро инвестиций и значительную долю финансирования, выделяемого на научные исследования. Также Евросоюзу грозит перенос производственных мощностей и исследовательских центров за его пределы. Швейцарские фармгиганты Roche и Novartis уже объявили о многомиллиардных инвестициях в развитие инфраструктуры на территории США.

Введение тарифов на фармацевтическую продукцию активно обсуждается в США на фоне заявлений президента Дональда Трампа о необходимости возвращения производства в страну. Крупные фармацевтические компании уже объявили о многомиллиардных инвестициях в американские производственные мощности, чтобы снизить риски, связанные с возможными ограничениями на экспорт из Европы.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал в ближайшее время ввести значительные тарифы на ввоз препаратов, чтобы стимулировать развитие отечественного производства. В этом месяце Министерство торговли США приступило к расследованию по ст.232 Закона о расширении торговли в отношении импорта фармпродукции, которое может создать правовую основу для торговых огранич