Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Европейский регулятор одобрил...

Европейский регулятор одобрил новое показание для «Оземпика»

13.12.2024
16:11
Владимир Заболотских
EMA одобрило применение «Оземпика» для снижения риска развития болезней почек. Как утверждает Novo Nordisk, ее препарат – первый агонист рецептора ГПП-1, показавший эффективность против почечных заболеваний у пациентов с диабетом 2-го типа.
Фото: 123rf.com

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) разрешил датской фармацевтической компании Novo Nordisk добавить в инструкцию препарата «Оземпик» (семаглутид) новое показание – снижение риска развития заболеваний почек. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Расширение показаний основано на результатах III фазы клинических испытаний FLOW с участием 3533 человек, страдающих от диабета 2-го типа. Согласно указанным данным, применение семаглутида в дозировке 1 мг снижает вероятность прогрессирования болезней почек, а также смерти от сердечно-сосудистых и почечных заболеваний на 24% по сравнению с плацебо. Кроме того, исследователи отметили среди испытуемых, получавших лекарство, уменьшение риска серьезных кардиоваскулярных осложнений на 18% и общих показателей смертности на 20%.

Как утверждает компания, «Оземпик» – первый и единственный агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), который продемонстрировал такой эффект среди страдающих диабетом и хроническим заболеванием почек. В сообщении фармгиганта также подчеркивается, что регистрация нового показания имеет особое значение, поскольку хроническая болезнь почек наблюдается примерно у 40% людей с диабетом 2-го типа.

В первой половине 2025 года Novo Nordisk также ожидает решения по аналогичному обновлению инструкции в США. EMA впервые одобрило препарат в 2018 году для лечения взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в комплексе с соблюдением ими диеты и выполнением физических упражнений. В 2020 году регулятор включил в список показаний лекарства снижение риска осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков. В настоящее время семаглутид имеет регистрацию более чем в 100 странах.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.