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Европейское патентное ведомство...

Европейское патентное ведомство не признало интеллектуальные права Moderna на технологию мРНК

24.11.2023
12:00
Владимир Заболотских
Европейское патентное ведомство признало недействительным патент Moderna на технологию мРНК, используемую для производства ее вакцины от COVID-19. Права на технологию были признаны за BioNTech и Pfizer. Компания будет оспаривать решение.
Фото: digicomphoto/depositphotos.com

Европейское патентное ведомство признало недействительным патент компании Moderna на использование технологии мРНК для производства вакцин от COVID-19. Интеллектуальные права на технологию были признаны за BioNTech и ее партнером Pfizer, пишет Reuters.

Moderna заявила в письме новостному порталу EndPoints, что будет оспаривать решение по европейскому патенту. В то же время BioNTech назвала решение европейского органа «важным», подчеркнув, что компания считает патенты Moderna как на технологию мРНК, так и на другие изобретения не соответствующим требованиям для получения интеллектуальных прав и «никогда не должны были ей выдаваться».

В прошлом году Moderna подала судебные иски против Pfizer и BioNTech в США и Германии за «незаконное копирование» ее изобретения. Впоследствии производитель мРНК-вакцин возбудил судебные дела в отношении компаний-партнеров в Нидерландах, Великобритании, Ирландии и Бельгии.

Американский производитель препаратов также является ответчиком по патентным искам, поданным отдельно в отношении Alnylam Pharmaceuticals и Arbutus Biopharma. Известно, что в апреле этого года суд вынес решение в пользу Moderna по делу о «новом классе катионных биоразлагаемых липидов, которые используются для формирования липидных наночастиц, которые переносят и безопасно доставляют» РНК в клетки. Права на него оспаривала Alnylam, которая позднее подала на апелляцию для пересмотра решения суда.

В своем последнем отчете финансовых результатов Moderna сообщила о 50%-ном снижении продаж в третьем квартале на фоне резкого падения спроса на вакцины против COVID-19.

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