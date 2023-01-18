Евросоюз примет новые законы для борьбы с дефицитом лекарств

Евросоюз в марте пересмотрит законодательство в сфере фармацевтического производства, передает Reuters слова комиссара ЕС по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.

На заседании Европарламента она заявила, что нехватка антибиотиков является растущей проблемой для многих европейских стран. По ее словам, основными причинами дефицита стали не по сезону ранний всплеск респираторных инфекций в Европе этой зимой и недостаток производственных мощностей.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, о нехватке антибиотиков сообщили в 26 европейских странах. «Наша цель состоит и остается в том, чтобы обеспечить доступ к лекарствам для всех нуждающихся пациентов и избежать каких-либо сбоев на рынке лекарств в ЕС», — сказала Кириакидес.

Она заявила, что ЕС ведет переговоры с компаниями, чтобы увеличить производство препаратов и уменьшить их дефицит. По ее словам, в законодательство будут включены более жесткие обязательства по поставке лекарств для фармкомпаний. Также они должны будут раньше уведомлять об истощении запасов препаратов.

Ранее «ФВ» сообщал, что эта реформа может натолкнуться на сопротивление со стороны фармацевтической промышленности. Представители индустрии утверждают, что для увеличения производства правительства в первую очередь должны начать покупать лекарства по более высоким ценам, ослабить правила маркировки и упростить процесс выдачи разрешения на продажу.

Глава отдела по производству лекарств Bayer Стефан Ольрих заявил, что компания решила сосредоточиться на рынках США и Китая. По его словам, Европа становится «недружественной к инновациям», а европейские чиновники препятствуют тому, чтобы фармкомпании получали прибыль от своей деятельности.