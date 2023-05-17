Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
ФАС отчиталась о...

ФАС отчиталась о снижении цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

17.05.2023
18:20
Артем Косенок

В ФАС отчитались об итогах работы в 2022 году. По данным службы, практически на половину препаратов из Перечня ЖНВЛП цены были снижены в среднем на 30%. Также удалось уменьшить стоимость лекарственных средств для «Круга добра».

Фото: freepik/ru.freepik.com

В 2022 году был оптимизирован механизм перерегистрации цен на препараты из Перечня ЖНВЛП. Это позволило обеспечить их дальнейшее производство и поставки на российский рынок. Почти на половину препаратов из перечня цены снижены в среднем на 30%. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, подводя главные итоги работы службы в 2022 году.

Также, по его словам, благодаря содействию ФАС благотворительному фонду «Круг добра» удалось снизить цены на закупаемые незарегистрированные в России орфанные лекарственные препараты на 49%. Расчетная экономия составила не менее 10 млрд руб.

В 2021 году ФАС пересмотрела более 14 тыс. цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Из них более 7 тыс. были снижены в среднем на 35%. По данным службы, экономия составила около 40 млрд руб. в год. Также ФАС отчиталась о том, что в 2021 году помогла благотворительному фонду «Круг добра» снизить стоимость закупаемых лекарств на 33%.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.