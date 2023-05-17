ФАС отчиталась о снижении цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

В 2022 году был оптимизирован механизм перерегистрации цен на препараты из Перечня ЖНВЛП. Это позволило обеспечить их дальнейшее производство и поставки на российский рынок. Почти на половину препаратов из перечня цены снижены в среднем на 30%. Об этом заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, подводя главные итоги работы службы в 2022 году.

Также, по его словам, благодаря содействию ФАС благотворительному фонду «Круг добра» удалось снизить цены на закупаемые незарегистрированные в России орфанные лекарственные препараты на 49%. Расчетная экономия составила не менее 10 млрд руб.

В 2021 году ФАС пересмотрела более 14 тыс. цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Из них более 7 тыс. были снижены в среднем на 35%. По данным службы, экономия составила около 40 млрд руб. в год. Также ФАС отчиталась о том, что в 2021 году помогла благотворительному фонду «Круг добра» снизить стоимость закупаемых лекарств на 33%.