ФАС отклонила жалобу Sanofi на закупку аналога «Трикафты»

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по контролю в сфере закупок признала необоснованными жалобы российского подразделения компании Sanofi (АО «Санофи Россия») на результаты аукционов по закупке препарата для терапии муковисцидоза с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФАС. «По результатам рассмотрения жалоб АО «Санофи Россия» на действия заказчика ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава России комиссией ФАС по контролю в сфере закупок принято решение о признании жалоб необоснованными», — указано в сообщении службы. Препарат, о котором идет речь, предназначен для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет. Сейчас в России зарегистрированы два лекарства с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор: «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибьюцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года;

«Трилекса» аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), дистрибьютор — «Ирвин») был зарегистрирован 15 ноября.

Компания «Санофи» подала жалобу, в которой указала, что на участие в проводимом Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) аукционе было подано две заявки и победителем была признана компания «Ирвин» с препаратом «Трилекса». Однако, по мнению «Санофи», действия заказчика нарушают Закон о контрактной системе. Заявитель попросил разобраться и провести проверку повторно.

Тем временем в «Круге добра» сообщили, что у некоторых детей лекарство заканчивается уже в последние дни декабря. Руководство фонда в рамках экстренной встречи обозначило, что фонд готов выступить «голосом пациентов» и задать соответствующим организациям все вопросы по ситуации с лекобеспечением детей с муковисцидозом.

«Позиция фонда неизменна: перерывы в терапии недопустимы, дети не должны становиться заложниками конкурентной борьбы на фармрынке», — говорится в сообщении «Круга добра».

В начале текущей недели фонд направил письма в Минздрав России, ФЦПиЛО» и Росздравнадзор.

В июле Центр лекобеспечения заключил четыре контракта на поставку «Трикафты» для фонда «Круг добра» через компанию Sanofi. Однако ФАС отменила три тендера, мотивируя свое решение ожидаемым появлением на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства, которое может стоить на 40% дешевле оригинала. Затем Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС об отказе в согласовании одного из трех контрактов на поставку препарата «Трикафта». По остальным контрактам ожидается решение суда. При этом центр лекобеспечения уже объявил победителя по новому аукциону — им стал дистрибьютор «Ирвин».