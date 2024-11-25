Sanofi пожаловалась на результаты аукциона на поставку аналога «Трикафты»

Российское подразделение компании Sanofi — АО «Санофи Россия» подала жалобу на действия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) при проведении аукционов на поставку препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Лекарство предназначено для лечения муковисцидоза у пациентов старше шести лет. Сейчас в России зарегистрированы два препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор: «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated (дистрибьюцией в России занимается российская фармкомпания Sanofi), зарегистрированный в июне 2023 года;

«Трилекса» аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»), дистрибьютор — «Ирвин»), был зарегистрирован 15 ноября.

В жалобе указано, что на участие в проводимом ФЦПиЛО аукционе было подано две заявки и победителем была признана компания «Ирвин», предложившая к поставке «Трилексу». Однако, по мнению «Санофи», действия заказчика нарушают Закон о контрактной системе. Из жалобы можно выделить следующие тезисы:

победитель аукциона незаконно использовал патенты компании Vertex;

«Трилекса» является контрафактным лекарственным средством, которое не может быть предметом договора поставки;

препарат не мог быть допущен к аукциону, поскольку он не соответствует заявленному регистрационному удостоверению.

Авторы заявления попросили приостановить процедуру заключения госконтракта, провести проверку в отношении заказчика, выдать заказчику и аукционной комиссии предписание об устранении допущенных нарушений, а также повторно провести закупку.

В июле центр лекобеспечения заключил четыре контракта на поставку «Трикафты» для фонда «Круг добра» через компанию Sanofi. Однако Федеральная антимонопольная служба отменила три тендера, мотивируя свое решение ожидаемым появлением на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства, которое может стоить на 40% дешевле оригинала. На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС об отказе в согласовании одного из трех контрактов на поставку препарата «Трикафта». По остальным контрактам ожидается решение суда. При этом центр лекобеспечения уже объявил победителя по новому аукциону — им стал дистрибьютор «Ирвин», который должен поставить «Трилексу» от аргентинской компании Tuteur (представитель компании в России — ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК»).

В пресс-службе «Круга добра» сообщили, что результатом этих затянувшихся разбирательств стало полное отсутствие понимания, кто, когда и какой конкретно препарат сможет поставить подопечным фонда.

«При этом у некоторых детей препарат заканчивается уже в последние дни декабря», — заявили в «Круге добра».

Руководство фонда провело консультации с представителями компаний Sanofi и «Ирвин». На встречах обсудили вопрос о готовности компаний в кратчайший срок осуществить поставки лекарственного препарата после завершения правовых процедур и разрешения споров.